Lãi ròng gần 1.700 tỷ sau 4 tháng, tỷ phú Nam Định bán thêm xe đạp trẻ em

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 20:32 PM (GMT+7)

Sau 4 tháng đầu năm 2021, hệ thống Thế giới di động của tỷ phú Nam Định, Nguyễn Đức Tài cho biết đã thu lãi ròng gần 1.700 tỷ đồng. Ông lớn điện máy đang lấn sân sang lĩnh vực mới là bán thêm cả xe đạp phục vụ nhu cầu của người dân.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) của tỷ phú người Nam Định, Nguyễn Đức Tài đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với khoản lãi ròng tăng hai chữ số so với cùng kỳ.

Theo đó, đại diện của MWG cho biết trong tháng 4/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 9.620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 69% so với cùng kỳ.

Theo đại diện của MWG, mức tăng trưởng cao này một phần do tháng 4/2020 là tháng thấp điểm khi Công ty lần đầu tiên phải đóng hơn 600 cửa hàng để phối hợp chống dịch Covid-19.

So với tháng trước, doanh thu và lợi nhuận của MWG đều ghi nhận tăng trưởng, lần lượt là 6% và 4%, do bắt đầu vào mùa cao điểm bán hàng điện lạnh và tiêu dùng hàng nhanh tăng trở lại sau Tết.

Sau 4 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 40.449 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 1.691 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ).

Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Về cơ cấu doanh thu, chuỗi Thế giới di động (TGDĐ) và Điện máy xanh (ĐMX) ghi nhận ngành hàng điện thoại tăng trưởng doanh thu 2 chữ số nhờ sự đóng góp lớn đến từ các sản phẩm Iphone.

Nhóm điện lạnh và gia dụng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, doanh thu máy tính xách tay suy giảm so với cùng kỳ trong khi điện tử tiếp tục ghi nhận sức cầu yếu.

Khu vực trưng bày xe đạp của một cửa hàng ĐMX - Ảnh MWG

Để đa dạng các mặt hàng và nguồn thu đại diện doanh nghiệp cũng cho biết từ tháng 5/2021, Công ty sẽ bắt đầu thử nghiệm kinh doanh thêm ngành hàng xe đạp thể thao, xe đạp trẻ em tại một số cửa hàng ĐMX.

Trong cơ cấu doanh thu theo chuỗi, Điện máy Xanh vẫn chiếm đa số với 53,2% doanh thu hợp nhất và tăng 3% so với cùng kỳ. Tiếp theo là chuỗi Thegioididong.com tăng 5%, đóng góp 26,8%.

Trong khi đó, chuỗi BHX ghi nhận doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng chiếm 20% cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2021 và tăng 31% so với cùng kỳ.

Tính riêng tháng 4, doanh thu BHX tăng 9% so tháng 3 và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt xấp xỉ 1,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/04/2021, BHX có tổng cộng 1.803 điểm bán (tăng 36 cửa hàng trong tháng 4) tại 25 tỉnh thành.

Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc An Khang có 86 nhà thuốc đang hoạt động (trong đó có 71 điểm bán được sắp xếp đi cùng với mô hình BHX diện tích lớn). Doanh thu chuỗi An Khang 4 tháng đầu năm 2021 đạt xấp xỉ 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

