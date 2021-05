Chàng trai Nam Định từ tay trắng sở hữu hàng chục tỷ đồng nhờ “buôn” đất

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 19:02 PM (GMT+7)

Quê gốc ở Nam Định, anh Hải Quang xa quê đi làm ở Nha Trang với số vốn ít ỏi, nếu không muốn nói là trắng tay. Nhưng nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng kết hợp với cách đầu tư khác biệt các loại bất động sản tỉnh lị, ven biển… chỉ sau 3 năm, anh Quang đã sở hữu trong tay khối tài sản hàng chục tỷ đồng.

Anh Hải Quang (quê gốc Nam Định) hiện đang làm kỹ sư xây dựng tại Nha Trang. Cuối năm 2010, anh quyết định lựa chọn thành phố biển này là nơi để lập nghiệp. Anh xa quê với số vốn ít ỏi nếu không muốn nói là trắng tay, vào Nha Trang làm công ăn lương nhận thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Tại thời điểm đó, đây được coi là mức lương lý tưởng của nhiều người, nhưng theo anh Quang, sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà… anh chỉ để ra được khoảng 3 triệu đồng/tháng.

“Tôi có dịp đi du lịch ở Nha Trang và vô cùng ấn tượng với không khí, môi trường sống cũng con người ở đây. Sau khi ra trường, phần lớn bạn bè đều lựa chọn Hà Nội để gắn bó thì tôi chọn Nha Trang vì tôi nghĩ mảnh đất này sẽ cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Khó khăn phải đối diện cũng rất nhiều nhưng khi đấy tôi nghĩ mình còn trẻ, tôi sẵn sàng với mọi thứ.” – Anh Quang chia sẻ.

Nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng kết hợp với cách đầu tư khác biệt các loại bất động sản tỉnh lị, ven biển… chỉ sau 3 năm, anh Quang đã sở hữu trong tay khối tài sản hàng chục tỷ đồng.

Đến năm 2013, anh lập gia đình và việc đầu tiên nghĩ tới là mua đất, xây dựng một ngôi nhà để “an cư lạc nghiệp”. Sau khi dồn hết tiền tiết kiệm và tiền mừng cưới của 2 vợ chồng được gần 100 triệu đồng, anh phải xoay sở đủ cách, vay thêm tiền của bạn được tổng cộng gần 400 triệu. Anh mua một mảnh đất nằm sâu trong hẻm, rộng 70m2 giá 300 triệu đồng và xây dựng căn nhà 2 tầng hết 100 triệu đồng.

Sau 1 năm, anh Quang bán lại căn nhà với giá 600 triệu đồng, lãi 200 triệu đồng. Anh chàng kỹ sư lại dồn hết số tiền bán căn cũ mua một mảnh đất rộng 80m2, tại mặt đường 8m với giá 7,5 triệu đồng/ m2. Chỉ sau 2 tháng có người hỏi mua thấy được giá anh đã đồng ý sang tay với giá 1 tỷ 200 triệu đồng, lãi 600 triệu đồng.

Sau 2 lần bán nhà bán đất thấy lãi nhiều, anh Quang bắt đầu tìm hiểu về bất động sản và liên tục tìm những mảnh đất khác để đầu tư.

Thị trường địa ốc khu vực này luôn là điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước về đây săn quỹ đất.

Nhận thấy xu hướng của người mua mong muốn mua nhà có thể sử dụng ngay mà không cần tốn thêm nhiều chi phí xây dựng, sửa chữa, Anh Quang áp dụng ngay kiến thức chuyên ngành của mình để nâng cao giá trị mảnh đất. Sau khi mua đất, anh tự thiết kế và xây dựng luôn một căn nhà hoàn thiện như hình thức kinh doanh của các chủ thầu lớn.

Theo anh, việc xây dựng để bán vừa giúp tăng giá trị của mảnh vừa phục vụ được yêu cầu của khách hàng. Sau khi xây dựng xong, cần tìm kiếm khách hàng để bán, vì thế nhà đầu tư cần có mối quan hệ với các bên môi giới để bán hàng.

“Dù xây nhà để bán tiêu chí của tôi luôn đề cao chất lượng lên hàng đầu. Tôi coi đó như xây dựng ngôi nhà của chính mình. Khi đảm bảo chất lượng sẽ chiếm được niềm tin của khách hàng.” - Anh Quang chia sẻ.

Chứng kiến nhiều người bạn đã “chôn” tiền tỷ vào chứng khoán, với quan điểm “tấc đất tấc vàng”, anh Quang cho rằng, đất vẫn là kênh đầu tư an toàn và thu được lợi nhuận cao. Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trước nay anh chỉ mua đất của người dân, không mua đất dự án, bởi đất dự án sẽ có nhiều rủi ro như bị thổi giá, sai phạm, …

“Tôi biết cách làm của mình không đem lại lợi nhuận khủng ngay lập tức nhưng tôi tin đây là lối đi bền vững trong kinh doanh bất động sản. Không cần tới sự đột biến của mảnh đất, mà quan tâm tới việc đảm bảo số vốn và lợi nhuận, lãi ít nhưng nhiều mảnh cộng lại sẽ thành lãi nhiều, đó cũng là lý do từ trước tới nay tôi chưa bị lỗ mảnh đất nào. Hiện tại, cứ 6 tháng tôi lãi 1 tỷ 500 triệu đồng từ đầu tư đất”, anh Quang khẳng định.

Ngôi nhà khang trang được anh Quang xây dựng để ở.

Sau hơn 7 năm đầu tư, chàng kỹ sư xây dựng tiết lộ hiện anh đang sở hữu 10 mảnh đất tại Nha Trang, tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng. Trong đó 3 mảnh đất được anh sử dụng làm nhà hàng, còn mảnh đất đẹp nhất cách biển Nha Trang 5 phút đi bộ, rộng 150m2 được anh sử dụng xây nhà ở.

Đây là ví dụ điển hình cho thấy, việc lựa chọn kênh đầu tư nào phụ thuộc vào vốn kiến thức và độ mạo hiểm của mỗi người. Tuy nhiên, may mắn cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể. So với việc những nhà đầu tư bất động sản chẳng may đổ tiền vào các dự án ma thì số lãi ít ỏi khi gửi tiết kiệm ngân hàng đã là quý báu. Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ này đã lựa chọn phương án “tích tiểu thành đại”, không mắc vào những cơn sốt đất.

Giới chuyên gia cũng khẳng định, không ít nhà đầu tư nhảy vào bất động sản trong tâm thế, suy nghĩ “mua đất không bao giờ lỗ”, dẫn tới việc phải trả giá đắt. Do vậy, đầu tư đất ở bất cứ khu vực nào cũng cần quan tâm đến yếu tố pháp lý, quy hoạch và tránh xa tâm lý “bầy đàn”.

