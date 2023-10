"Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu lãi gần 120 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Vinhomes (VHM), doanh nghiệp phụ trách mảng BĐS trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với nhiều điểm tích cực so với các đối thủ cùng ngành. Theo đó, trong quý vừa qua VHM ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 32.700 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo công bố, doanh thu quý 3/2023 của doanh nghiệp này tăng chủ yếu nhờ bàn giao 2.400 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 theo đúng kế hoạch.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, VHM ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 14.957 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022.

Vinhomes vẫn đang là doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính giảm còn 1.845 tỷ đồng, chi phí tài chính ghi nhận 954 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm hơn 716 tỷ đồng, chi phí bán hàng chiếm 683 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 636 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí này, VHM ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14.528 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác, doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi 10.724 tỷ đồng, giảm 26% so với năm trước. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp cùng ngành đây là kết quả tích cực khi VHM ghi nhận lãi gần 120 tỷ đồng mỗi ngày trong quý 3 vừa qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 94.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.396 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Tương đương mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm, VHM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lãi gần 120 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt lần lượt 417.000 tỷ đồng và 181.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 22% so với tại thời điểm đầu năm. Quy mô tài sản của công ty thuộc vào hàng lớn nhất trong ngành BĐS tại Việt Nam.

Trên bảng cân đối tài chính, nợ phải trả của VHM tăng nhẹ so với đầu năm khi tăng từ 213.290 tỷ đồng lên mức 236.175 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 196.175 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 39.916 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VHM có hơn 132 nghìn tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Trong khi đó, CTCP tập đoàn Vingroup (VIC) cũng đã công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu kỷ lục trong lịch sử hoạt động là 47.948 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, VIC ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ lên tới 11.740 tỷ đồng tăng 104% so với con số chỉ 5.758 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, trong quý 3, VIC không còn ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính như cùng kỳ năm 2022 khi doanh thu hoạt động tài chính giảm từ gần 10.000 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.312 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng từ 5.065 tỷ đồng lên 8.210 tỷ đồng do chi phí lãi vay và phát hành trái phiêu tăng mạnh từ 3.037 tỷ đồng lên 5.504 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương quý 3 năm 2022 khi chiếm 3.778 tỷ đồng. Do đó, VIC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 2.144 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 4.990 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Tăng trưởng ở các lĩnh vực kinh doanh giúp Vingroup ghi nhận doanh thu kỷ lục trong quý 3/2023

Dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm, nhưng trong kỳ VIC ghi nhận khoản thu nhập khác tăng vọt với hơn 7.312 tỷ đồng, trong khi con số này cùng kỳ năm 2022 chỉ là 500 tỷ đồng; khoản lãi khác ghi nhận hơn 6.619 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 262 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi 567 tỷ đồng tăng nhẹ 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.556 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2022 và đã hoàn thành 78% kế hoạch cả năm. Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023, tổng tài sản Vingroup đạt 625.387 tỷ đồng. Bao gồm vốn chủ sở hữu 146.943 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (135.655 tỷ đồng).

Trong đó, nợ phải trả chiếm 478.445 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 441.752 tỷ đồng hồi đầu năm. Chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 344.773 tỷ đồng, trong số này vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chỉ chiếm 95.184 tỷ đồng. Nợ dài hạn của VIC là 133.671 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 143.340 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 98.293 tỷ đồng. Vingroup đang có 23.429 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

