Doanh nghiệp của tỷ phú Quảng Ngãi có tài sản vừa vượt 1 tỷ USD làm ăn ra sao?

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 14:00 PM (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Đạt cho rằng, quan điểm của công ty là không giữ nhiều tiền mặt mà phải đem đi đầu tư sinh lợi nhuận.

Thị giá cổ phiếu PDR đã tăng một mạch từ vùng 30.000 đồng lên 87.400 đồng trong vòng chưa đầy 8 tháng qua đã đưa ông Nguyễn Văn Đạt lọt vào top những người có tài sản hơn 1 tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Nếu so với hồi đầu năm, giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán tăng thêm của ông Đạt là 13.637 tỷ đồng, mức tăng lên đến 110%.

Đà tăng của cổ phiếu cũng khiến vốn hóa của Phát Đạt ghi nhận gần 44.491 tỷ đồng, gấp gần 8,7 lần ngày đầu giao dịch trên HOSE (30/7/2010).

Ông Nguyễn Văn Đạt - CEP của Phát Đạt

Tính đến hết tháng 3 năm nay, tổng tài sản của Phát Đạt vượt 17.363 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm và gấp 2,3 lần quy mô tài sản vào cuối năm 2015.

Phần lớn tài sản của doanh nghiệp là hàng tồn kho bao gồm gần 4.500 tỷ từ The EverRich 3 và The EverRich 2 (The River City) tại Quận 7, TP HCM đã thu tiền từ đối tác nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chuyển nhượng do chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật. Tổng giá trị của hàng tồn kho khoảng hơn 10.600 tỷ đồng.

Tỷ trọng tiền mặt trên tổng tài sản của Phát Đạt duy trì ở mức rất thấp, dao động 0,3-1,7% trong giai đoạn 2015-2020.

Chỉ riêng cuối năm 2019, Phát Đạt ghi nhận 646 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, chiếm hơn 4,6% giá trị tài sản.

Tại ngày 31/3/2021, tiền và tương đương tiền trên tổng tài sản của Phát Đạt ghi nhận 0,05%.

Ông Nguyễn Văn Đạt cho rằng, quan điểm của công ty là không giữ nhiều tiền mặt mà phải đem đi đầu tư sinh lợi nhuận.

Quý I vừa rồi, Phát Đạt lãi ròng gần 252 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 13,5% kế hoạch năm đề ra. Trong đó, lợi nhuận chủ yếu đến từ việc bàn giao một số sản phẩm đất nền tại dự án Phân khu số 2, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (tên thương mại Nhơn Hội New City).

Vài năm trở lại đây, Phát Đạt đã M&A một số doanh nghiệp, qua đó nắm quyền phát triển dự án như Tropicana Bến Thành, Long Hải (tồn kho 1.988 tỷ đồng), dự án Phước Hải (tồn kho 1.371 tỷ đồng) và gần đây nhất là dự án Bình Dương Tower có tổng mức đầu tư dự kiến 5.600 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nghiep-cua-ty-phu-quang-ngai-co-tai-san-vua-vuot-1-ty-usd-lam-an-ra-sao-...Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nghiep-cua-ty-phu-quang-ngai-co-tai-san-vua-vuot-1-ty-usd-lam-an-ra-sao-50202115613593820.htm