Doanh nghiệp của nữ đại gia vàng thu lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2013. Trong đó, 3 tháng đầu năm doanh nghiệp của nữ đại gia 66 tuổi ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.753 tỷ đồng, giảm 4% so với nền cao kỷ lục của cùng kỳ 2022 dù sức mua chung của toàn thị trường bị sụt giảm mạnh.

Trái ngược với sự sụt giảm về doanh thu, trong quý 1/2023, biên lợi nhuận gộp trung bình đạt 19,4% so với mức 17,4% cùng kỳ năm ngoái do sự thay đổi cơ cấu hàng bán.

PNJ của nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận lãi kỷ lục trong quý 1/2023

Với việc cải thiện về biên lợi nhuận gộp trung bình, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 3,8% lên mức 749 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày PNJ thu lãi ròng hơn 8,3 tỷ đồng. Đây là một kỷ lục mới, vượt trên cả mức kỷ lục của năm trước nhờ các hoạt động tối ưu hoá tồn kho và thực hiện các điều chỉnh mới về chiến lược cơ cấu hàng hóa.

Cụ thể, mức tăng trưởng của mảng trang sức bán lẻ trong quý I duy trì mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tung bộ sưu tập mới và triển khai chiến lược marketing thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

Doanh thu trang sức bán sỉ quý 1 giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2022 do thị trường chung suy giảm. Trong khi đó, doanh thu vàng 24K quý 1 giảm nhẹ so với cùng kỳ.

PNJ cũng cho biết tổng chi phí hoạt động quý I cũng tăng 13,2% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ mức 46,5% năm 2022 lên mức 49% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Theo kế hoạch đề ra cho năm 2023, ban lãnh đạo PNJ đặt mục tiêu doanh thu 35.598 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.937 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 7% so với kết quả năm ngoái. Như vậy, ông lớn ngành bán lẻ trang sức đã thực hiện được 27% chỉ tiêu doanh thu và gần 39% mục tiêu lợi nhuận năm.

Hiện gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung và những người có liên quan sở hữu tổng cộng hơn 15% cổ phần PNJ. Trong đó, tỷ lệ cổ phần của bà Dung và các con Ngọc Thảo, Ngọc Giao, Ngọc Hà lần lượt là 2,7%, 2,4%, 3% và 3,7%. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp nắm giữ tại PNJ có giá trị hơn 680 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối tài sản của người con Trần Phương Ngọc Thảo giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị trị giá hơn 600 tỷ đồng, người con Trần Phương Ngọc Giao giữ vị trí Thành viên HĐTV của Công ty TNHH MTV Thời trang CAO - công ty con thuộc PNJ chuyên kinh doanh các sản phẩm trang sức phân khúc cao cấp có giá trị hơn 740 tỷ đồng, và người con út Trần Phương Ngọc Hà sở hữu khối tài sản lớn nhất lên tới hơn 940 tỷ đồng.

