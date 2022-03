Đại gia vàng lãi hơn 250 tỷ đồng, nữ chủ tịch và 3 ái nữ bỏ túi số tiền lớn

CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã công bố tình hình kinh doanh tháng 2/2022, ghi nhận những kết quả tích cực. Theo đó, doanh thu thuần của đại gia vàng trên sàn chứng khoán đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 26,5% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 252 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, nếu so với kết quả của tháng 1/2022, doanh thu thuần tăng 3,5% và lãi sau thuế giảm 7%. Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ đạt 7.066 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 522 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh 41% và 37% so với cùng kỳ năm 2021

Theo PNJ, trong bối cảnh giá vàng thế giới vào cuối tháng 2 tăng hơn 2% so với thời điểm cuối năm 2021 và hơn 6% so với cuối tháng 1 do những bất ổn về địa chính trị trên toàn cầu, biên lợi nhuận gộp từng kênh vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định.

Bà Trần Phương Ngọc Hà sở hữu khối tài sản lớn nhất trong gia đình nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong tháng 2/2022 đạt 16,7% so với mức 18,2% cùng kỳ 2021, chủ yếu do sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu vàng miếng và sự thay đổi cơ cấu dòng hàng của kênh bán lẻ.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng của PNJ trong tháng 2 vừa qua, khối tài sản trên sàn chứng khoán của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc dung cùng 3 ái nữ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể cùng đà tăng của cổ phiếu doanh nghiệp trong những phiên giao dịch gần đây.

Theo đó, trong hai phiên giao dịch liên tiếp gần đây cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận do nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận mức tăng mạnh 3.500 đồng/cổ phiếu. Hiện nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung và 3 ái nữ đang trực tiếp nắm giữ hơn 28,6 triệu cổ phiếu PNJ. Với đà tăng của PNJ trong hai phiên giao dịch gần đây, khối tài sản của nữ Chủ tịch 65 tuổi người Quảng Ngãi cùng 3 ái nữ ghi nhận mức tăng thêm hơn 100 tỷ đồng.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, khối tài sản bà Cao Thị Ngọc Dung và 3 người con gái đang nắm giữ có giá trị khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo hợp nhất của PNJ, tính đến cuối năm 2021, công ty đang có lượng hàng tồn kho lên tới 8.686 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với năm trước đó. Trong đó, thành phẩm đạt 5.187 tỷ đồng, hàng hoá đạt 2.682 tỷ đồng.

Với lượng vàng tồn kho gia tăng mạnh vào cuối năm 2021, giới đầu tư kỳ vọng kết quả kinh doanh PNJ sẽ được hưởng lợi trong quý I/2022 này khi giá vàng tăng "phi mã" trong thời gian gần đây", do xung đột Nga - Ukraine và áp lực lạm phát Mỹ gia tăng.

