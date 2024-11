9 tháng đầu năm 2024, Vincom Retail làm ăn ra sao?

Đầu tháng 4/2024, Vingroup thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng 55% vốn điều lệ Công ty Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI. SDI sở hữu 99% vốn điều lệ Công ty Kinh doanh Thương mại Sado - cổ đông lớn nắm 41,5% vốn của Vincom Retail (VRE).

Thông qua giao dịch chuyển nhượng vốn tại SDI, Vingroup gián tiếp thoái vốn khỏi Sado và Vincom Retail. Tập đoàn này chỉ còn sở hữu trực tiếp 18,4% vốn tại Vincom Retail. Trong danh sách cổ đông mới thay đổi ngày 4/4, bên mua là bốn doanh nghiệp mới, gồm Công ty Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thiên Phúc (sở hữu 16% vốn SDI), Công ty Đầu tư và Phát triển Falcon (12,5%), Công ty Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Emerald (10,5%) và Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh NP (16%).

Vincom Retail đang khai thác 87 trung tâm thương mại tại 47/63 tỉnh thành trên cả nước, với gần 1,83 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ trên toàn hệ thống.

Doanh thu và lợi nhuận của Vincom Retail giảm mạnh sau khi chia tay Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cụ thể, trong 3 tháng gần nhất doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vincom Retail ghi nhận hơn 2.077 tỷ đồng, giảm mạnh 38% so với doanh thu hơn 3.332 tỷ đồng trong quý 3/2023. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 1.089 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 27% lên 383 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng hơn 221% từ mức gần 76 tỷ đồng lên gần 244 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60% so với cùng kỳ lên hơn 170 tỷ đồng; chi phí bán hàng được điều tiết giảm 58% xuống chỉ còn hơn 77 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng 302% từ mức 35 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng. Kết quả Vincom Retail báo lãi sau thuế hơn 906 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh thụt lùi trong quý 3/2024, đại diện Vincom Retail cho biết doanh thu thuần giảm 1.255 tỷ đồng so với cùng kỳ do doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan giảm 8,7 tỷ đồng; doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 1.269 tỷ đồng do số lượng bàn giao nhà phố thương mại của dự án Đông Hà Quảng Trị. Doanh thu khác tăng 23 tỷ đồng do lợi nhuận nhận được chia sẻ từ hợp đồng hợp tác quản lý căn hộ với đối tác.

Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2024 giảm 644 tỷ so với cùng kỳ là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm, doanh thu BĐS giảm. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 82 tỷ đồng do tăng thu nhập từ lãi hoạt động đầu tư.

Chi phí tài chính tăng 168 tỷ đồng do phát sinh thêm khoản vay với giá trị khoảng 75 triệu USD trong quý 4/2023 và chi phí trả cho một đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần 6.811 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch cả năm, và lợi nhuận sau thuế đạt 3.010 tỷ đồng, tương ứng 68% kế hoạch.

