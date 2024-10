Doanh nghiệp của “nữ hoàng cá tra” Trương Thị Lệ Khanh lỗ lớn trên thị trường chứng khoán

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) do nữ đại gia Trương Thị Lệ Khanh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 21,5% so với doanh thu 2.698 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, VHC ghi nhận lãi gộp đạt 578,6 tỷ đồng, gấp 2,03 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh từ 115 tỷ đồng xuống 56,2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng tới 79,4% từ hơn 45 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh từ 57,2 tỷ đồng lên gần 90 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 6 tỷ đồng về 71 tỷ đồng. Lợi nhuận khác kỳ này giảm từ 8,3 tỷ đồng, xuống 7,8 tỷ đồng…

Sau khi trừ các khoản chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, Vĩnh Hoàn báo lãi sau thuế đạt 341 tỷ đồng, tăng tới hơn 70% so với cùng kỳ năm 2023.

Vĩnh Hoàn của “nữ hoàng cá tra” Trương Thị Lệ Khanh vẫn lỗ lớn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán

Ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2024, tuy nhiên VHC vẫn đang lỗ lớn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Theo đó, VHC đang đầu tư gần 162 tỷ đồng vào các mã cổ phiếu, giảm gần 20 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, VHC đang ghi nhận lỗ gần 37 tỷ đồng từ các mã cổ phiếu đang trực tiếp nắm giữ. Trong đó mã cổ phiếu DXS ghi nhận lỗ nặng nhất chiếm hơn 32,6 tỷ đồng khi khoản đầu tư vào đây có giá gốc hơn 60,26 tỷ đồng, nhưng giá trị hợp lý hiện tại giảm chỉ còn 27,6 tỷ đồng. Mã cổ phiếu KBC ghi nhận lỗ hơn 2,3 tỷ đồng và mã cổ phiếu NLG cũng ghi nhận lỗ gần 1,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VHC ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 9.329,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thành phẩm và bán hàng ở mức 7.740,6 tỷ đồng, doanh thu bán phụ phẩm 1.408 tỷ đồng, doanh thu bán nguyên vật liệu 98,7 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 119 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập, VHC ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 870,2 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, doanh nghiệp của "nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh lên hai kịch bản kinh doanh. Ở kịch bản thấp, công ty đề ra kế hoạch 10.700 tỷ đồng doanh thu thuần, còn lãi ròng dự kiến đạt 800 tỷ đồng. Ở kịch bản tích cực hơn, Vĩnh Hoàn đề ra mục tiêu doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng lãi ròng. Sau 9 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận ở kịch bản thấp. Còn ở kế hoạch tích cực hơn, VHC thực hiện được 81% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 12.522 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,6 lần so với đầu năm, ở mức 611,7 tỷ đồng; Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 8% lên 2.230 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, VHC ghi nhận hơn 81 tỷ đồng lãi từ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nợ phải trả chiếm hơn 3.512 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn từ các ngân hàng ở mức 2.243 tỷ đồng. Theo công bố, VHC đang vay ở VCB hơn 1.351 tỷ đồng, vay từ BIDV hơn 299,5 tỷ đồng, vay từ CTG hơn 242 tỷ đồng,... Vốn chủ sở hữu của VHC đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm 6.199 tỷ đồng.

Hiện nữ chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh đang là cổ đông lớn nhất của VHC khi trực tiếp nắm trong tay hơn 94,98 triệu cổ phiếu. Tính theo giá thị trường nữ đại gia 63 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 6.700 tỷ đồng.

