Vũ trụ hoa hậu, ngọc nữ đổ bộ thảm đỏ

Showcase ra mắt dàn diễn viên Chị chị em em 3 diễn ra tại TPHCM tối 23/9. Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt sau cùng được nhà sản xuất công bố tại sự kiện. Sau hai phần phim gắn với hình ảnh những phụ nữ đẹp, nhiều bí mật và toan tính, phần ba tiếp tục đặt nhân vật nữ ở trung tâm câu chuyện. Tuy nhiên, ê-kíp cho biết phim không lặp lại hai phần trước mà chuyển sang bối cảnh Bắc bộ xưa để tạo màu sắc riêng.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết vai Thị Liễu là thử thách mới trong sự nghiệp. Đây là lần hiếm hoi cô tham gia phim lấy bối cảnh xã hội miền Bắc. “Tôi có những áp lực vô hình khi trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian, lại được làm việc với những người giỏi, thông minh và nhạy bén. Tôi phải kiềm chế năng lượng của mình để trưởng thành hơn. Có thể nói đây là một bước chuyển của tôi trong diễn xuất”, Lan Ngọc chia sẻ.

Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3 . Đây là vai nữ chính điện ảnh đầu tiên của cô. Cô cho biết diễn xuất là lĩnh vực mới, đòi hỏi cô phải học lại nhiều thứ, từ dáng đi, lời nói đến tiết chế cảm xúc. Lần này, Kỳ Duyên phải thể hiện hình ảnh tiểu thư thời xưa, sống trong khuôn phép nhưng bên trong có nhiều giằng xé.

Nói về Thị Mầu, Kỳ Duyên cho rằng nhân vật có cuộc đời nhiều biến động và không dễ phán xét. “Cuộc sống của Thị Mầu nghiệt ngã. Hy vọng khi xem phim, khán giả thông cảm cho nhân vật, bởi với những gì cô ấy trải qua, mọi quyết định đều có lý do riêng”, cô nói. Kỳ Duyên cho biết thêm vai diễn buộc cô phải “lột xác” để bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc.

Chi Pu trở lại thương hiệu Chị chị em em sau phần đầu. Cô vào vai Thị Nương, một liền chị quan họ Bắc Ninh. Nữ diễn viên cho biết cô nhận lời vì tin tưởng sự chỉn chu của nhà sản xuất Will Vũ và muốn có vai diễn khác biệt khi trở lại điện ảnh.

Chi Pu nói cô được NSND Lê Khanh hỗ trợ trong các buổi workshop. “Mọi người sẽ thấy một Chi Pu rất khác. Ở phần một, trông tôi hơi khổ sở, nên lần này tôi xin đạo diễn và nhà sản xuất cho mình được lộng lẫy hết sức”, cô chia sẻ.

Hoa hậu Tô Diệp Hà dự showcase trong thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen. Đây là lần đầu cô xuất hiện với tư cách diễn viên, sau nhiều năm được biết đến trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang. Trong Chị chị em em 3, Tô Diệp Hà vào vai chị họ của Thị Mầu. “Tôi đã tham dự nhiều sự kiện thảm đỏ, nhưng khi xuất hiện tại showcase Chị chị em em 3 với vai trò diễn viên, tôi rất hồi hộp. Đảm nhận vai nhỏ trong dự án lần này là niềm vinh dự của tôi. Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ”, cô chia sẻ.

Sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, người mẫu và diễn viên, tạo nên không khí “vũ trụ mỹ nhân” mà thương hiệu Chị chị em em theo đuổi từ phần đầu.

Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, nhân vật được anh mô tả là “lưng lửng”, không như những vai anh từng đóng. Nam diễn viên nói đây không phải vai giang hồ, cũng không hẳn là dân chơi hay người xấu. “Vai diễn này là dạng vai tôi chưa từng đóng. Nhân vật dường như mỗi thứ đều có một ít. Tôi hy vọng đây là vai diễn ghi dấu với khán giả”, Steven Nguyễn chia sẻ.

NSND Lê Khanh giữ vai trò quan trọng trong phim. Đồng hành dàn diễn viên trẻ ở các buổi workshop, bà nhận xét mỗi diễn viên đều có cơ hội và áp lực riêng. Ninh Dương Lan Ngọc có lợi thế vì vai Thị Liễu khác với hình ảnh quen thuộc, Chi Pu chịu thử thách khi trở lại điện ảnh, còn Kỳ Duyên cần vượt qua dấu ấn của vai diễn trước.

Thảm đỏ showcase còn có sự góp mặt của nhiều khách mời trong giới giải trí. Trong đó, Hiền Hồ gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện điện ảnh.

Á hậu Ngọc Thảo chọn hình ảnh thanh lịch. Người đẹp xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng tại sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ.

Hiếu Nguyễn đến chúc mừng ê-kíp Chị chị em em 3 . Nam diễn viên chọn phong cách lịch lãm.

Siêu mẫu Hà Anh diện trang phục kiểu yếm cách tân, đảm nhận vai trò dẫn dắt showcase.