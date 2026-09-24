Mẹ Quảng Ninh giữ dáng thon, eo 59 cm ở tuổi 55

Chị Đặng Thị Lành - 55 tuổi, quê Hạ Long (Quảng Ninh), hiện sống và làm việc ở Cộng hòa Séc - có vóc dáng nhỏ nhắn, cân nặng 43 kg, số đo ba vòng 83-59-86 cm và gây ấn tượng bởi thần sắc tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

Chị Lành cho biết diện mạo và vóc dáng hiện tại là kết quả của khoảng 6-7 năm kiên trì chăm sóc bản thân. Trước đó, chị từng chủ quan vì nghĩ mình có "cơ địa" khó tăng cân, cân nặng chỉ quanh 45 kg, nên thường xuyên bỏ bữa sáng, ăn uống qua quýt, làm việc đến 1-2h sáng và hầu như không tập luyện, kể cả đi bộ.

"Năm 29 tuổi, bệnh tật bắt đầu tìm đến. Tôi từng bị viêm đại tràng co thắt phải nhập viện, thoái hóa 7 đốt sống cổ, 5 đốt sống lưng. Tôi cũng bị viêm vòi trứng và phải cắt bỏ một bên. Có thời điểm đau ốm liên miên, cân nặng tôi tụt chỉ còn 39 kg", Lành kể.

Khi sức khỏe ngày càng yếu đi, tâm trí cũng trở nên tiêu cực, Lành nhận ra đã đến lúc bản thân cần thay đổi lối sống. Từ năm 49 tuổi, chị chuyển qua ăn uống lành mạnh, tập thể dục, sống biết ơn để cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Nhờ vậy, sáu năm qua, chị gần như không còn tình trạng uể oải, mệt mỏi hay phải cần sự hỗ trợ đặc biệt từ y tế.

Từ ăn uống, vận động đến chăm sóc da, chị Lành hiện duy trì những thói quen không quá cầu kỳ nhưng được thực hiện đều đặn để chăm sóc sức khỏe và vóc dáng ở tuổi 55.

Bắt đầu ngày mới bằng massage mặt và lòng biết ơn

Mỗi sáng, chị Lành kích thích các giác quan và hệ bạch huyết bằng bài massage mặt "suối nguồn tươi trẻ"- thói quen chị duy trì nhiều năm vì cảm giác thư giãn, dễ chịu. Hiện chị thực hiện với mong muốn giữ gìn sức khỏe và vẻ ngoài trẻ trung.

Sau đó, chị ngồi dậy hít thở sâu vài phút, uống nước ấm pha chanh mật ong và viết nhật ký biết ơn, ghi lại 3-5 điều tích cực. Chị cho biết những thói quen nhỏ này giúp tinh thần phấn chấn, thêm yêu đời và có cảm hứng làm việc.

Trong đông y, mật ong và chanh là những dược liệu thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng lại ít calo. Nước chanh mật ong hỗ trợ tăng cường sức khỏe tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất, đào thải độc tố trong cơ thể. Uống hỗn hợp này vào buổi sáng cung cấp năng lượng, giúp tinh thần phấn chấn.

Trong khi đó các nghiên cứu cho thấy việc viết ra những điều bạn biết ơn - dù đó là việc có một mái nhà che đầu, mối quan hệ đáng tin cậy hay sở thích mà bạn thấy bổ ích - có thể cải thiện mức độ hạnh phúc và cả sức khỏe thể chất. Thói quen này cũng giúp giảm căng thẳng, tăng sự minh mẫn về tinh thần và cải thiện mối quan hệ, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần.

Ăn uống theo nguyên tắc 80/20

Chị Lành cho biết trong ăn uống, chị không nhịn ăn, kiêng khem khắt khe hay gây áp lực phải hoàn hảo tuyệt đối. Khoảng 80% khẩu phần là thực phẩm lành mạnh, 20% còn lại dành cho những món yêu thích, chẳng hạn như kem hay ba chỉ quay giòn.

Theo chị, khi đã quen ăn uống khoa học, việc duy trì chế độ này không quá khó, bởi thực phẩm tươi ngon, chế biến đơn giản vẫn giữ được hương vị tự nhiên.

Mỗi ngày, chị ăn ba bữa chính, mỗi bữa đều có đủ rau, đạm và tinh bột. Chị ưu tiên bổ sung nhiều protein để duy trì khối lượng cơ, ăn rau trước, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và không dùng đường tinh luyện. Ngay cả khi kho cá, kho thịt, chị cũng dùng mật ong thay đường.

Tập luyện sức mạnh cách ngày

"Mình duy trì tập luyện 30 phút cùng Kỳ Duyên suốt nhiều năm vì các bài tập nhẹ nhàng nhưng khá hiệu quả", chị Lành nói.

Sau tuổi 50, khi sức khỏe cải thiện, chị bắt đầu tập squat, nâng tạ và các bài kháng lực tạ nhà để tăng cường sức mạnh cơ bắp, sau khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mất cơ.

Theo chị, duy trì cơ bắp ở tuổi trung niên quan trọng không kém gì giữ gìn collagen và elastin, bởi mất cơ không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn khiến sức khỏe suy giảm. Hiện chị tập 45-60 phút cách ngày, dành thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi và phát triển cơ bắp.

Đi bộ, vận động và uống đủ nước

Bên cạnh tập luyện, chị Lành duy trì thói quen đi bộ, tranh thủ vận động bất cứ khi nào có thể, chẳng hạn leo cầu thang thay vì đi thang máy. Với chị, việc chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài tập phức tạp mà có thể đến từ hoạt động nhỏ trong ngày.

Chị cũng chú trọng uống đủ nước, ưu tiên nước ấm và uống từng ngụm nhỏ. Để duy trì thói quen này, chị luôn mang theo một bình giữ nhiệt nhỏ bên mình, tiện bổ sung nước khi làm việc hoặc đi ra ngoài. Theo chị, những điều đơn giản, nếu được duy trì đều đặn, sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn, giữ năng lượng tích cực suốt ngày dài.

Chăm sóc da đều đặn tại nhà

Ở tuổi trung niên, làn da thường bắt đầu khô hơn, kém đàn hồi và dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, việc chăm sóc da đều đặn có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh và hạn chế những thay đổi theo thời gian.

Chị Lành cho rằng chăm da không cần quá cầu kỳ, quan trọng nhất là duy trì đều đặn. Mỗi ngày, chị massage, làm sạch sâu với máy rửa mặt, sau đó dùng toner, serum và kem dưỡng khóa ẩm. Theo chị, làm sạch kỹ giúp các sản phẩm dưỡng da sau đó phát huy hiệu quả tốt hơn.

Mỗi tuần 2-3 lần, chị tẩy da chết, đắp mặt nạ tự chế, xông mặt nóng - lạnh và sử dụng máy nâng cơ khoảng 10 phút mỗi lần.

"Mình bắt đầu chăm da từ năm 43 tuổi, sau thời gian điều trị nám, tàn nhang và sụp mí nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Hiện ở tuổi 55, mình không đặt mục tiêu trông như tuổi 30 mà muốn làn da khỏe và bản thân cảm thấy tốt nhất ở tuổi của mình", chị nói.

Bổ sung collagen mỗi ngày

Sau tuổi 30, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu suy giảm và tốc độ này nhanh hơn khi tuổi tăng. Theo chị Lành, ăn uống lành mạnh vẫn là nền tảng nhưng ở tuổi trung niên, chị chọn bổ sung collagen mỗi ngày để chăm sóc da, tóc, móng và khớp từ bên trong. Ngoài ra, người phụ nữ cũng bổ sung thêm omega-3 hay trà xanh để giúp sức khỏe luôn ổn định, phòng tránh bệnh tật.

Collagen là một loại protein cấu trúc quan trọng, góp phần duy trì độ đàn hồi và độ săn chắc của da, đồng thời tham gia cấu tạo xương, sụn, tóc và móng. Khi tuổi tác tăng, quá trình sản xuất collagen tự nhiên suy giảm.

Trong khi đó, omega-3 là nhóm axit béo thiết yếu, có vai trò quan trọng với sức khỏe tim mạch và não bộ. Bổ sung đủ omega-3 còn giúp hỗ trợ sức khỏe mắt, đồng thời tham gia vào quá trình điều hòa phản ứng viêm của cơ thể. Dưỡng chất này cũng có trong các thực phẩm tự nhiên như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích; ngoài ra còn có trong hạt lanh, hạt chia, quả óc chó và một số loại dầu thực vật.