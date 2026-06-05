Màn lột xác của 'Lâm Đại Ngọc xấu nhất lịch sử'

Ngày 3/6, Sina đưa tin nữ diễn viên Trương Miểu Di đảm nhận vai nữ chính Thôi Tiểu Tiêu trong phim cổ trang Thác thế lục , đóng chung với đàn anh Ngao Thụy Bằng. Đây là dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp của Trương Miểu Di, có thể giúp cô vực dậy danh tiếng sau thất bại thảm hại của phim Hồng lâu mộng 2023.

Trong tạo hình cổ trang mới, Trương Miểu Di được đánh giá là đã trưởng thành, ma mị và quyến rũ hơn. Nhan sắc của nữ diễn viên thăng hạng đáng kể, ngoại hình ngày càng đằm thắm mặn mà. Trước đó, cô bị đánh giá sắc vóc khá bình thường, không đủ thu hút để đảm nhận vai nữ chính trong các dự án phim ngôn tình lớn.

Tạo hình cổ trang mới của Trương Miểu Di được đánh giá bí ẩn, cuốn hút.

Sai lầm lớn trong sự nghiệp Trương Miểu Di là nhận lời đóng phim điện ảnh Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên công chiếu năm 2023.

Thời điểm đóng phim, Trương Miểu Di mới 18 tuổi, nhan sắc chưa thực sự nảy nở, diễn xuất còn non kém, cô không thể lột tả hết sự khổ đau hoang mang bất lực của Lâm Đại Ngọc. Trương Miểu Di bị đánh giá không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của tiền bối Trần Hiểu Húc, thậm chí bị chê là "Lâm Đại Ngọc xấu nhất trong lịch sử".

Bộ phim Hồng lâu mộng 2023 có chi phí sản xuất lên tới hơn 200 triệu NDT, nhưng doanh thu chỉ vỏn vẹn khoảng 4 triệu NDT sau nhiều ngày công chiếu, thua lỗ thảm hại. Đồng thời, thất bại này cũng giáng một đòn mạnh vào sự nghiệp vừa khởi động của Trương Miểu Di.

Trương Miểu Di từng trở thành mục tiêu công kích của khán giả vì "dám" đóng vai Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng 2023.

Trước đó, Trương Miểu Di còn được yêu thích nhờ phim thanh xuân học đường Khi anh chạy về phía em . Nhưng sau Hồng lâu mộng , cô bị gán mác "thảm họa cổ trang", năng lực diễn xuất cũng bị đánh giá kém. Trong 3 năm qua, danh tiếng Trương Miểu Di chưa thể hồi phục, khiến cô dần chậm lại trên con đường cạnh tranh với dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 khác, tài nguyên phim ảnh cũng bị giảm sút.

Bản thân Trương Miểu Di không bỏ cuộc, cô nỗ lực thay đổi ngoại hình thời thượng, hấp dẫn. Nữ diễn viên cũng tham gia các dự án nhỏ, hoặc đóng phụ trong các bom tấn truyền hình để tích lũy kinh nghiệm.

Trương Miểu Di đẹp hơn sau 3 năm.

Trở lại dự án Thác thế lục , phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thác thế của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, kể về hành trình của cô gái Thôi Tiểu Tiêu vô tình trở lại thời gian 200 năm trước. Trong thế giới sai lệch ấy, cô gặp thiếu niên Ngụy Kiếp, và do những hiểu lầm trớ trêu, cô lại thay anh bước lên con đường ứng kiếp nhập ma.

Sự kiện này khiến tu vi của Tiểu Tiêu tăng vọt, nhưng cô lại bị thế gian coi là ma đầu, phải chịu đựng nhiều tổn thương. Dẫu vậy, cô vẫn giữ vững tâm hồn thiện lương, vừa giúp đỡ chúng sinh, vừa tìm đường trở về tương lai. Trong quá trình gắn bó, cô dần thấu hiểu nội tâm khao khát yêu thương của Ngụy Kiếp. Cuối cùng, cả hai quyết định buông bỏ mọi âm mưu, sát cánh bên nhau chống lại thế lực đen tối để bảo vệ chúng sinh.