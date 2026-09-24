Cách chăm sóc hạn chế tóc rụng cả nắm khi sang thu

Khi mùa thu đến, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi khiến không chỉ làn da mà cả da đầu cũng dễ trở nên nhạy cảm. Nhiều người bắt đầu cảm thấy da đầu khô, ngứa, xuất hiện gàu, trong khi một số khác lại gặp tình trạng chân tóc nhanh bết, xẹp và có mùi khó chịu dù thời tiết đã mát mẻ hơn. Đặc biệt, tình trạng tóc rụng có thể trở nên rõ rệt trong giai đoạn chuyển mùa. Thay vì liên tục tăng tần suất gội đầu để làm sạch, nên xác định vấn đề của da đầu và điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp.

Khi giao mùa, tóc thường có xu hướng rụng nhiều hơn do sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm.

Giảm gội đầu quá thường xuyên khi da đầu khô, ngứa

Độ ẩm không khí giảm vào mùa thu, cộng thêm việc sử dụng điều hòa, gội đầu bằng nước nóng hoặc làm sạch tóc quá thường xuyên có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da đầu. Hệ quả là da đầu dễ căng, khô, ngứa và xuất hiện những mảng gàu nhỏ.

Khi gặp tình trạng này, không nên gội đầu liên tục hoặc dùng móng tay cào mạnh để loại bỏ gàu. Những thao tác này có thể khiến da đầu bị kích ứng và khó chịu hơn.

Nên sử dụng nước mát, nước ấm thay vì nước nóng, ưu tiên dầu gội có công thức dịu nhẹ và nhanh chóng làm khô da đầu sau khi gội. Khi dùng máy sấy, tránh duy trì luồng khí nóng quá lâu tại một vị trí để hạn chế làm khô và kích ứng da đầu.

Chân tóc vừa nhờn vừa khô, nên chăm sóc thế nào?

Thời tiết chuyển mùa có thể khiến trạng thái da đầu trở nên thất thường. Có người nhận thấy chân tóc nhanh đổ dầu nhưng da đầu lại khô và căng. Trong trường hợp này, việc lập tức sử dụng sản phẩm làm sạch hoặc hút dầu mạnh có thể khiến da đầu càng khó chịu. Tần suất gội nên được điều chỉnh dựa trên lượng dầu tiết ra và mức độ vận động mỗi ngày, thay vì áp dụng một lịch cố định cho mọi thời điểm.

Khi gội, dầu gội nên tập trung làm sạch da đầu. Ngược lại, dầu xả và các sản phẩm dưỡng tóc chủ yếu nên được thoa từ phần thân đến ngọn tóc, tránh bôi trực tiếp lên da đầu nếu sản phẩm không được thiết kế cho vùng này.

Ngoài ra, đừng quên vệ sinh những vật tiếp xúc thường xuyên với tóc và da đầu như mũ, vỏ gối hay lớp lót mũ bảo hiểm. Mồ hôi, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ lâu ngày có thể khiến da đầu dễ bí và khó chịu.

Nên hạn chế gãi, xoắn tóc mạnh khi gội.

Tóc rụng nhiều nên ưu tiên chăm sóc nhẹ nhàng

Một trong những điều khiến nhiều người lo lắng khi giao mùa là lượng tóc rụng nhìn thấy rõ hơn trong lúc gội hoặc sấy. Bên cạnh yếu tố thời tiết, thiếu ngủ, căng thẳng, ăn kiêng quá mức, chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối hay thường xuyên nhuộm, uốn tóc cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng tóc.

Trong giai đoạn này, nên hạn chế những tác động mạnh lên chân tóc. Không buộc tóc quá chặt trong thời gian dài, tránh kéo hoặc giật tóc khi chải và dùng khăn nhẹ nhàng thấm nước sau khi gội thay vì vò, chà xát tóc ướt.

Khi sấy tóc, nên để máy ở nhiệt độ vừa phải và giữ khoảng cách phù hợp với tóc. Việc hạn chế nhiệt độ quá cao cũng giúp giảm tình trạng tóc khô, yếu và dễ gãy.

Bên cạnh chăm sóc bên ngoài, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Nên duy trì khẩu phần cân bằng, đảm bảo cung cấp đủ protein, sắt và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, thay vì ăn kiêng quá mức.

Khi nào cần thăm khám?

Không phải mọi trường hợp rụng tóc khi giao mùa đều chỉ liên quan đến thời tiết. Nếu tóc đột ngột rụng nhiều bất thường, xuất hiện vùng tóc thưa hoặc hói thành từng mảng, hoặc tình trạng rụng tóc đi kèm da đầu đỏ, sưng, đau hay có những biểu hiện bất thường khác, nên đến gặp bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân.