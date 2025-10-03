Bạn trai Lệ Quyên bị đánh đến bầm tím

Đoàn làm phim Chị ngã em nâng giao lưu với khán Hà Nội chiều 2/10. Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết đây là lần đầu anh giới thiệu tác phẩm tại Thủ đô Hà Nội.

Trở lại với vai trò đạo diễn điện ảnh sau nhiều năm làm nhà sản xuất game show, đạo diễn chia sẻ: “Gần 30 năm gắn bó với truyền hình, nếu không làm phim, tôi vẫn ổn. Nhưng điện ảnh là thử thách tôi khao khát từ rất lâu. Điều khiến tôi áp lực nhất là làm sao thuyết phục khán giả tin rằng bản thân có thể thành công trong lĩnh vực này. Còn doanh thu, nếu tốt, đó là nguồn động lực để tiếp tục tái đầu tư cho những dự án mới". Với Chị ngã em nâng , đạo diễn nói anh tiến bộ nhiều so với bộ phim đầu tay.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh và dàn nghệ sĩ giao lưu với khán giả.

Diễn viên Quốc Trường (vai Trường) thừa nhận thử thách mới khi đóng vai chính diện. "Ngoài đời tôi không phản diện lắm, nhưng không hiểu sao mỗi lần đóng vai phản diện lại hợp, khán giả nhớ và ấn tượng. Tuy nhiên, diễn lâu bắt đầu thấy ngán, vì những nét đó lặp đi lặp lại mãi", anh nói. Đó là lý do gần đây nam diễn viên ưu tiên những vai chính diện.

Về việc đóng cặp cùng diễn viên Lê Khánh - hơn anh 7 tuổi - Quốc Trường khen bạn diễn rất đẹp, hòa hợp khi đóng chung.

Trong Chị ngã em nâng , Thuận Nguyễn và Uyển Ân có nhiều cảnh quay nồng cháy. Cả hai tiết lộ nguyên tắc làm việc là tôn trọng bạn diễn và tuyệt đối chuyên nghiệp. Thuận Nguyễn chia sẻ: “Uyển Ân là bạn diễn tuyệt vời, hết mình và lăn xả. Chúng tôi có chemistry (phản ứng khi đóng phim) đặc biệt, nên nhiều cảnh chỉ cần quay 1-2 lần là xong".

Uyển Ân bật mí về cảnh nóng: “Đóng cảnh tình cảm với người mới gặp quả thật khó. Nhưng với sự dẫn dắt của anh Thuận, cộng thêm bối cảnh lãng mạn, chúng tôi dễ nhập vai hơn".

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lâm Bảo Châu có chút ngại ngùng nhưng được sự động viên từ bạn gái - Lệ Quyên - anh có thêm động lực. Trong vai Lê Bi, Lâm Bảo Châu phải thể hiện một nhân vật tiêu cực. Anh kể lại cảnh đánh nhau với Thuận Nguyễn, bị cây gậy lớn đập vào người 5 lần, bầm tím cả lưng. “Bị ghét là vui. Tôi còn muốn làm ngược lại để đảo chiều tình cảm khán giả", Lâm Bảo Châu nói về vai diễn.

Lâm Bảo Châu được bạn gái ủng hộ đóng phim.

Diễn viên Phương Lan đóng vai Đào - bạn thân của Hải Âu - mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười và góp phần thúc đẩy tình cảm của cặp đôi Âu - Lực. “Vai Đào trong phim cũng chỉ là một vai nhỏ, nhưng tôi mong nhận được sự động viên của mọi người. Tôi luôn yêu quý phim Việt, hầu như phim nào ra cũng đi xem. Tôi tin đây là một bộ phim mang tính chữa lành. Khi xem, mọi người sẽ cảm thấy yêu thương gia đình mình hơn", diễn viên chia sẻ.

Phim kể về hai chị em Thương và Lực. Tuổi thơ yên bình của họ gắn liền với nghề làm nhang. Tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của đấng sinh thành, từ đó Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai cha mẹ để bảo vệ, nuôi dạy em trai Lực.