'Bí thuật' giúp mẹ Kim Kardashian có mái tóc dày đẹp ở tuổi 70

Sau ca căng da mặt được cho có chi phí khoảng 100.000 USD, người phụ nữ đứng sau thành công của đế chế Kardashian hiện sử dụng peptide với mục đích hỗ trợ tóc chắc khỏe, dày hơn, theo Mail.

Kris Jenner tiết lộ đang sử dụng Omi Hair Growth Peptides, sản phẩm dành cho tóc mà bà không chỉ yêu thích mà còn là cổ đông. Đầu năm nay, trong một bài đăng quảng bá trên Instagram, ngôi sao truyền hình thực tế cho biết bà bắt đầu dùng peptide dạng kẹo dẻo, mỗi ngày hai viên.

Kris cho biết từ khi sử dụng peptide dạng kẹo dẻo bà thấy tóc chắc khỏe hơn.

"Tôi bắt đầu dùng dạng kẹo dẻo, hai viên mỗi ngày và nó gần như đã thay đổi cuộc sống của tôi", Kris chia sẻ. Sau một thời gian sử dụng đều đặn, bà nhận thấy tóc có cảm giác dày, khỏe và tràn đầy sức sống hơn. "Tôi thử mọi sản phẩm trên đời. Sau khi sử dụng thứ này đều đặn, tôi nhận thấy tóc dày hơn, chắc khỏe hơn và nhìn chung khỏe mạnh hơn", bà nói.

Mẹ Kim cho biết bản thân yêu thích sản phẩm đến mức quyết định trở thành cổ đông của thương hiệu. "Tôi bị mê hoặc. Tôi trở thành cổ đông vì tin tưởng vào sản phẩm, sử dụng nó và sẽ không bỏ qua một ngày nào", bà cho hay.

Phong độ trẻ trung ở tuổi 70 của bà Kris Jenner.

Peptide là những chuỗi axit amin ngắn, được xem là thành phần cấu tạo nên protein và có nhiều vai trò trong cơ thể. Thời gian gần đây, peptide trở thành một trong những xu hướng được chú ý trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Nhiều người nổi tiếng, influencer và các phòng khám wellness quảng bá peptide với nhiều mục đích, từ hỗ trợ tăng cơ, phục hồi sau vận động, giảm viêm đến kiểm soát cân nặng và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào từng loại peptide, mục đích sử dụng và tình trạng của mỗi người.

Kris Jenner bên 5 cô con gái nổi tiếng.

Khác với những cô con gái nổi tiếng thường dè dặt khi nói về những thủ thuật thẩm mỹ, bà Kris từng thừa nhận tiêm botox, chất làm đầy, phẫu thuật nâng ngực và căng da mặt vào năm 2011. Năm 2019, người phụ nữ có khối tài sản hơn 60 triệu USD cũng công khai việc yêu thích sử dụng botox để duy trì vẻ săn chắc, căng mọng cho làn da và không ngại chi trả cho những món mỹ phẩm đắt đỏ.

Bà Kris thẳng thắn tiết lộ quan điểm cá nhân về tuổi tác và chuyện nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ: "Chỉ vì bạn già đi, không có nghĩa là bạn nên từ bỏ chính mình. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với ngoại hình của mình và muốn lão hóa một cách tự nhiên, nghĩa là bạn không muốn can thiệp gì cả thì cứ để nguyên như vậy. Nhưng đối với tôi, đây mới là lão hóa một cách tự nhiên. Đây là phiên bản của riêng tôi".

Kris Jenner, sinh năm 1955, là người thuyết phục giám đốc sản xuất Ryan Seacrest về ý tưởng show Keeping Up with the Kardashiansvà đang đảm nhận vai trò quản lý của 5 cô con gái nổi tiếng: Kourtney, Kim, Khloe Kardashian, Kendall Jenner và Kylie Jenner. Bà từng kết hôn với luật sư Robert Kardashian (1978-1991) và vận động viên điền kinh Caitlyn Jenner (1991–2015). Sau ly hôn, mẹ Kim hẹn hò doanh nhân Corey Gamble, kém bà 25 tuổi, và mối quan hệ vẫn bền chặt từ năm 2015 đến nay.