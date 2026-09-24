Sắc vóc nóng bỏng của 'thiên thần khúc côn cầu'

Cựu VĐV khúc côn cầu Mikayla Demaiter được bắt gặp bước xuống Marine One tối 20/9 tại khu vực Ellipse gần Nhà Trắng cùng golfer Bryson DeChambeau. Bạn trai mới công khai của Demaiter là nhà vô địch US Open 2024.

Cả hai được cho là cùng trở về từ Trại David, nơi nghỉ dưỡng Tổng thống Trump trong công viên núi Catoctin thuộc bang Maryland, cách thủ đô Washington D.C. khoảng 110 km.

Mikayla Demaiter nổi tiếng từ thời còn là thủ môn của CLB Bluewater Hawks. Cựu VĐV gây ấn tượng bởi kỹ năng lẫn ngoại hình nóng bỏng.

Dù đã rẽ hướng làm người mẫu do chấn thương, Demaiter vẫn là cái tên được truyền thông quốc tế săn đón và được gọi bằng biệt danh quen thuộc "Ngôi sao khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới".

Cô từng tự ví diện mạo bản thân như thiên thần trong một loạt ảnh gợi cảm đăng tải trên trang cá nhân. Nhiều người theo dõi khen Demaiter xinh đẹp, ví cô như 'nữ thần hoàn hảo', 'thiên thần đẹp nhất hành tinh', 'cô gái đẹp nhất thế giới'...

Mikayla Demaiter sinh năm 2000 từng là thủ môn của CLB Bluewater Hawks thuộc hệ thống Ontario Women's Hockey League. Cô không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng thi đấu mà còn nhờ ngoại hình nổi bật giữa môi trường thể thao vốn ít có sự xuất hiện của những 'bóng hồng'. Demaiter từng khiến người hâm mộ luyến tiếc khi phải chia tay sân băng do dính chấn thương đầu gối.

Demaiter theo học Đại học Tây Ontario (Western University), nơi cô bắt đầu khám phá niềm đam mê mới với thời trang và nhiếp ảnh và dần chuyển hướng sang nghề người mẫu tự do, xây dựng hình ảnh qua mạng xã hội. Hiện cô sống tại Toronto, Canada, có hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram - con số thuộc hàng hiếm trong các VĐV khúc côn cầu.