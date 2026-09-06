Bộ phim mời cả ba hoa hậu

Tô Diệp Hà đóng chị họ Thị Mầu

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Tô Diệp Hà lần đầu thử sức với điện ảnh. Cô góp mặt trong Chị chị em em 3, phần mới thuộc chuỗi phim do Will Vũ sản xuất, Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn.

Tô Diệp Hà đảm nhận vai chị họ của Thị Mầu, nhân vật trung tâm do Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện. Đây được xem là một trong những ẩn số của dự án. Vai diễn không có trong hệ thống nhân vật quen thuộc của vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Việc ê-kíp bổ sung những người phụ nữ trong gia đình Thị Mầu mở ra câu chuyện mới,

Vai chị họ đang khó đoán, có thể là người đồng hành, đối trọng hoặc tác động trực tiếp đến hành trình của Thị Mầu. Nhân vật càng gợi tò mò khi vũ trụ Chị chị em em luôn khai thác drama giữa những người phụ nữ. Đây là bài toán không dễ với diễn viên lần đầu đóng điện ảnh.

Tạo hình vai chị họ Thị Mầu trong Chị chị em em 3.

Tô Diệp Hà cho biết cô không đặt nặng vai lớn hay nhỏ, quan trọng là cơ hội học hỏi và giúp bản thân bước khỏi vùng an toàn. “Khi đọc kịch bản Chị chị em em 3, tôi thích không khí của bộ phim, từ bối cảnh, câu chuyện đến mối quan hệ giữa những người phụ nữ. Tôi nghĩ đây là cơ hội đẹp để bắt đầu lĩnh vực mới”, cô chia sẻ.

Trước khi đóng điện ảnh, cô được biết đến qua các hoạt động thời trang, giải trí. Cô giành danh hiệu Hoa hậu Tài năng tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2018.

“Tôi phải hoàn thành vai diễn chị họ Thị Mầu tròn trịa nhất theo đúng ý đạo diễn. Tôi không quá áp lực, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình”, cô nói. Nữ diễn viên cho biết có những cảnh chỉ xuất hiện vài giây nhưng ê-kíp phải chuẩn bị trong nhiều giờ.

Nhân vật được xây dựng theo hình ảnh phụ nữ trong gia đình khá giả ở vùng Kinh Bắc xưa. “Tôi thích tạo hình của nhân vật từ những buổi thử trang phục đầu tiên. Tôi có cảm giác như bước sang thế giới khác. Trang phục giúp tôi hiểu thêm về dáng đi, cách ngồi và thần thái mà nhân vật cần có”, cô cho biết.

Kỳ Duyên và Bùi Quỳnh Hoa vào vai chị em

Bên cạnh Tô Diệp Hà, Chị chị em em 3 có sự góp mặt của hai hoa hậu khác là Kỳ Duyên và Bùi Quỳnh Hoa. Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, Bùi Quỳnh Hoa cũng vào vai em họ của Thị Mầu.

Thị Mầu là nhân vật quen thuộc của chèo cổ Việt Nam, nổi tiếng với tính cách táo bạo, chủ động và khát khao tình yêu. Việc Kỳ Duyên được lựa chọn cho vai diễn trung tâm nhận nhiều chú ý.

Theo Kỳ Duyên, Thị Mầu được sinh ra trong gia đình có điều kiện, luôn ý thức rõ điều mình mong muốn. Sau những biến cố, cô thay đổi mạnh về tâm lý, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vai diễn không chỉ là cô gái Kinh Bắc lẳng lơ, nổi loạn vốn quen thuộc trên sân khấu chèo, được khai thác thêm những góc khuất, giằng co và lựa chọn cá nhân.

Trong tạo hình đầu tiên, Kỳ Duyên xuất hiện với áo dài tím, mái tóc búi, bước xuống từ cỗ xe ngựa, gợi vẻ quyền quý của tiểu thư Kinh Bắc xưa. Mối quan hệ giữa Thị Mầu và nhân vật của Steven Nguyễn được hé lộ qua nhiều cảnh quay giàu ẩn ý. Đây là phim điện ảnh thứ hai của Kỳ Duyên sau Bộ tứ báo thủ, đồng thời là lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính.

Bùi Quỳnh Hoa vào vai em họ Thị Mầu.

Sự xuất hiện của hai người chị em họ do Tô Diệp Hà và Bùi Quỳnh Hoa thể hiện được cho là sẽ mở rộng đời sống gia đình của Thị Mầu. Ba nhân vật tạo nên trục quan hệ mới, tiếp nối tinh thần của vũ trụ Chị chị em em.

Trong tạo hình được công bố, Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện với áo dài xưa, phong thái nhẹ nhàng và kín đáo. Bùi Quỳnh Hoa cho biết cô hồi hộp khi lần đầu đóng phim. Khán giả vốn quen cô trong hình ảnh hoa hậu, người mẫu, diễn xuất là lĩnh vực hoàn toàn mới.

“Tôi là tân binh diễn xuất. Trước những điều mới mẻ, tôi mong được học hỏi các cô chú, anh chị diễn viên chuyên nghiệp trong đoàn phim”, cô chia sẻ.

Bối cảnh quay chính của phim đặt tại Bắc Ninh. Bùi Quỳnh Hoa cho biết cô có nhiều trải nghiệm tích cực, từ không khí, cảnh quan đến sự hỗ trợ của người dân địa phương dành cho đoàn phim. Cô kỳ vọng khán giả đón nhận vai diễn đầu tay.