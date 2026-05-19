Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp chiếm trọn thảm đỏ Cannes

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp - Carla Bruni - gây chú ý với thiết kế đuôi cá họa tiết vằn ngựa. Cô chọn kiểu tóc đuôi ngựa thấp mềm mại với vài lọn tóc buông tự nhiên hai bên mặt. Điểm nhấn của tổng thể là chiếc choker kim cương đính ngọc lục bảo.

YoonA trở lại tham dự Cannes lần thứ hai trong sự nghiệp. Nữ diễn viên được mời tham dự sự kiện với tư cách đại diện của thương hiệu trang sức cao cấp Qeelin. Năm nay, cô xuất hiện trong chiếc váy trắng cổ điển kết hợp trang sức hình hoa, đơn giản nhưng sang trọng.

Nữ diễn viên Julianne Moore xuất hiện với thiết kế đặt may riêng của Bottega Veneta mang phong cách cổ điển. Điểm nhấn sang trọng nằm ở đôi hoa tai lấp lánh.

Siêu mẫu Bella Hadid chọn kiểu tóc búi cao kiểu diva cổ điển, làn da rám nắng nhẹ cùng bộ váy Prada may đo riêng. Thiết kế corset được đính pha lê ở phần cổ tim, kết hợp cùng trang sức Chopard. Bella tiếp tục chứng minh sức hút tại Cannes khi xuất hiện cùng em trai Anwar Hadid.

Siêu mẫu Brazil - Adriana Lima - diện trang sức cao cấp đính kim cương và ngọc lục bảo cùng bộ trang phục đen ôm sát cơ thể. Tổng thể diện mạo của cô cổ điển, tôn vóc dáng.

Chiara Ferragni - “bà hoàng influencer” - người Italy trở lại Cannes lần đầu tiên kể từ năm 2021 với bộ váy thanh lịch của Roberto Cavalli, họa tiết thiên nhiên và chi tiết thêu cầu kỳ. Trang sức với sắc xanh lục đồng điệu cùng thắt lưng nhung. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng kiểu tóc retro uốn sóng phồng kết hợp lớp makeup căng bóng.

Cate Blanchett diện thiết kế Givenchy by Sarah Burton từ bộ sưu tập ready-to-wear Thu/Đông sắp ra mắt. Chiếc váy cổ yếm họa tiết hoa nối liền với khăn choàng tua rua đa sắc, tạo nên tổng thể cầu kỳ, tinh tế.

Adèle Exarchopoulos - nữ chính của bộ phim Garance (Another Day) diện váy ren đỏ rượu vang của Saint Laurent với vai trễ, lưng khoét chữ V và phom dáng ôm hông.

Izabel Goulart - siêu mẫu Brazil cũng chọn phong cách xuyên thấu gợi cảm với váy sheer phối chân váy lông vũ và hiệu ứng “nửa kín nửa hở” đầy táo bạo.

Nữ diễn viên Matilde Gioli diện thiết kế kimono từ bộ sưu tập Armani Privé Spring 2024 Couture phối cùng quần cigarette và giày cao gót. Cô hoàn thiện cảm hứng Á Đông bằng kiểu tóc búi cao.

Camélia Jordana với set đồ Marine Serre gồm chân váy đen bồng bềnh và áo đính pha lê mang tinh thần rock-chic.

Alicia Vikander và Michael Fassbender - cặp đôi ngoài đời đồng thời là bạn diễn trong phim Hope tay trong tay trên thảm đỏ. Alicia mặc váy hồng nhạt dáng ôm với chân váy cấu trúc hình vòm, còn Michael chọn tuxedo cổ điển kết hợp kính râm và nơ đen.