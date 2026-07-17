Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò Việt Anh

Quỳnh Nga lần đầu được chú ý khi đạt giải nhất cuộc thi Miss Audition 2006. Thời điểm đó, cô vẫn thực sự nổi bật về cả nhan sắc và tài năng. Năm 2007, nữ diễn viên thủ vai nữ chính trong phim “Lập trình cho trái tim” trên sóng VTV.

Vào vai Vũ Vũ với biệt danh “cá sấu chúa”, Quỳnh Nga xuất hiện với tạo hình kém xinh, làn da ngăm đen, cặp kính cận dày cộp. Đây cũng được xem là vai diễn để đời của nữ diễn viên sinh năm 1988.

Sau thành công của bộ phim “Lập trình cho trái tim”, Quỳnh Nga bắt đầu nhận được sự chú ý. Thời điểm này, cô có sự thay đổi trong phong cách thời trang, đầu tư nhiều hơn cho ngoại hình.

Song sắc vóc của Quỳnh Nga lúc này được đánh giá không quá nổi bật so với dàn mỹ nhân Việt.

Đầu năm 2019, Quỳnh Nga trở lại màn ảnh nhỏ với vai “tiểu tam” Nhã trong bộ phim “Về nhà đi con”. Từ thành công của vai diễn này, cô trở thành “mỹ nhân màn ảnh” khi liên tục để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả qua loạt phim “Sinh tử”, “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”…

Thời điểm này, Quỳnh Nga công khai thông tin phẫu thuật nâng vòng 1. Nói về lý do “đại tu” nhan sắc, người đẹp muồn thay đổi bản thân mới mẻ sau biến cố hôn nhân.

Những năm qua, Quỳnh Nga cũng tích cực xuất hiện với hình ảnh gợi cảm. Trên màn ảnh, cô thường được giao những vai diễn có tính cách phóng khoáng, ăn mặc táo bạo.

Có hình thể đẹp, làn da trắng, nàng “cá sấu chúa” thường xuyên diện những trang phục cắt xẻ táo bạo để khoe đường cong nóng bỏng. Bước qua hôn nhân đổ vỡ, nhan sắc của người đẹp khiến dân tình ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga nhiều lần khiến các fan trầm trồ khi khoe ảnh tập thể thao điệu nghệ. Cô có thể dễ dàng thực hiện những động tác yoga khó, yêu cầu độ thăng bằng và dẻo dai cao. Ngoài ra, người đẹp cũng tập thêm gym, golf, yoga bay và sexy dance để giữ cơ thể khỏe khoắn, gợi cảm.

Thời điểm tham gia chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” năm 2023, Quỳnh Nga được đánh giá cao bởi sắc vóc lẫn tài năng. Sự tự tin, rực rỡ và thần thái của cô khiến khán giả không còn nhận ra “cá sấu chúa” ngày nào.

Mới đây nhất, Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh công khai xác nhận chuyện hẹn hò. Cặp đôi được nhiều khán giả ủng hộ và đánh giá là cặp “trai tài gái sắc” của màn ảnh Việt.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Quỳnh Nga có màn lột xác ngoạn mục, trở thành một trong những gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm nhất Vbiz.