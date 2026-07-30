6 nguyên tắc giúp người mới chạy bộ tăng sức bền hiệu quả

Dưới đây là 6 nguyên tắc cho người mới chạy bộ giúp tăng sức bền:

1. Chạy bộ chậm để xây dựng nền tảng sức bền

Sai lầm phổ biến nhất của người mới là cố gắng chạy nhanh ngay từ những buổi tập đầu tiên. Trên thực tế, sức bền không được xây dựng bằng tốc độ mà bằng khả năng duy trì vận động trong thời gian dài. Người mới nên chạy ở cường độ vừa phải, tức vẫn có thể trò chuyện thành câu trong lúc chạy. Đây là mức vận động giúp hệ tim mạch thích nghi dần, đồng thời tăng khả năng sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng và giảm nguy cơ quá tải.

Nếu cảm thấy thở dốc hoặc không thể nói chuyện bình thường, nên giảm tốc độ thay vì cố gắng duy trì.

Người mới tập nên chạy bộ chậm để xây dựng nền tảng sức bền. Ảnh AI.

2. Tăng khối lượng tập luyện từ từ

Cơ bắp có thể thích nghi khá nhanh với vận động, nhưng gân, dây chằng và xương cần nhiều thời gian hơn để tăng khả năng chịu lực. Vì vậy, người mới không nên tăng quãng đường hoặc thời gian chạy quá nhanh.

Có thể áp dụng nguyên tắc tăng dần khoảng 5-10% tổng quãng đường hoặc thời gian mỗi tuần, đồng thời xen kẽ các buổi chạy với đi bộ nếu cần. Việc tiến triển từ từ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và giảm nguy cơ chấn thương do quá tải.

3. Kết hợp tập sức mạnh

Chạy bộ không chỉ phụ thuộc vào hệ tim mạch mà còn cần sự phối hợp của các nhóm cơ vùng hông, mông, đùi và thân mình.

Do đó, người mới nên dành ít nhất 2 buổi mỗi tuần để tập sức mạnh với các bài như: Squat, nâng hông, bước lên bục, nhón gót chân hoặc plank. Các bài tập này giúp cải thiện sự ổn định của cơ thể, tăng hiệu quả chạy và giảm nguy cơ đau đầu gối hoặc đau lưng.

4. Dành thời gian phục hồi

Quá trình cải thiện sức bền không diễn ra trong lúc chạy mà chủ yếu xảy ra trong thời gian nghỉ ngơi, khi cơ thể phục hồi và thích nghi với lượng vận động đã thực hiện. Người mới nên bố trí ít nhất 1-2 ngày nghỉ hoặc tập nhẹ mỗi tuần. Đồng thời, cần ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm vì thiếu ngủ có thể làm giảm khả năng phục hồi, tăng cảm giác mệt mỏi và ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện.

Nếu xuất hiện đau kéo dài, mệt mỏi bất thường hoặc giảm thành tích liên tục, nên giảm cường độ tập và đánh giá lại kế hoạch luyện tập.

5. Chú ý dinh dưỡng và bổ sung nước

Dinh dưỡng hợp lý giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ phục hồi sau khi chạy. Đối với các buổi chạy dưới 60 phút trong điều kiện thời tiết bình thường, đa số người khỏe mạnh không cần bổ sung nước trong khi chạy. Tuy nhiên, cần uống đủ nước trước và sau khi tập, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc khi vận động kéo dài.

Sau buổi chạy, nên bổ sung carbohydrate kết hợp với protein để phục hồi glycogen và hỗ trợ sửa chữa cơ bắp.

Cần uống đủ nước trước và sau khi chạy bộ, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc khi vận động kéo dài. Ảnh AI.

6. Kiên trì và lắng nghe cơ thể

Sức bền không thể cải thiện chỉ sau vài buổi tập mà cần nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng luyện tập đều đặn. Thay vì so sánh tốc độ hoặc quãng đường với người khác, hãy theo dõi sự tiến bộ của chính mình, chẳng hạn như chạy lâu hơn mà ít mệt hơn, nhịp tim ổn định hơn hoặc phục hồi nhanh hơn sau mỗi buổi tập.

Nếu trong quá trình chạy xuất hiện đau ngực, khó thở bất thường, chóng mặt hoặc đau khớp kéo dài, cần ngừng tập và đi khám để được đánh giá.

Để tăng sức bền hiệu quả, người mới không cần chạy thật nhanh hay thật xa ngay từ đầu. Điều quan trọng là xây dựng nền tảng thể lực bằng tốc độ phù hợp, tăng khối lượng tập luyện từ từ, kết hợp tập sức mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Theo khuyến cáo của WHO, người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150-300 phút hoạt động thể lực cường độ vừa hoặc 75-150 phút hoạt động cường độ mạnh mỗi tuần, kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh từ 2 ngày trở lên. Khi áp dụng các nguyên tắc này một cách đều đặn, người mới chạy bộ không chỉ cải thiện sức bền mà còn giảm nguy cơ chấn thương và duy trì thói quen chạy bộ lâu dài.