1. Squat tác động đến những nhóm cơ nào?

Trong các phòng tập, squat (tư thế ngồi xổm) gần như luôn có mặt trong giáo án tập chân. Nhiều huấn luyện viên gọi squat là "vua của các động tác". Không chỉ vận động viên thể hình, người tập phổ thông, người cao tuổi hay người đang phục hồi chức năng cũng có thể tập các biến thể của squat.

Squat là bài tập đa khớp, cùng lúc vận động khớp háng, khớp gối và khớp cổ chân. Các nhóm cơ làm việc chính gồm cơ tứ đầu đùi ở mặt trước đùi, cơ mông lớn, cơ gân kheo ở mặt sau đùi, cơ khép đùi và cơ bắp chân. Để giữ thân người thẳng và ổn định trong suốt động tác, các cơ bụng, cơ lưng và cơ lõi cũng phải hoạt động liên tục.

Squat là bài tập nền tảng, rèn luyện các nhóm cơ lớn ở thân dưới. Ảnh minh họa PX.

2. Vì sao squat là bài tập kinh điển?

Tập trung vào các nhóm cơ lớn nhất cơ thể: Cơ đùi và cơ mông là những nhóm cơ lớn nhất cơ thể. Tập các nhóm cơ này giúp tăng sức mạnh, khối cơ và tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với tập các nhóm cơ nhỏ.

Mô phỏng các động tác hằng ngày: Ngồi xuống đứng lên khỏi ghế, cúi người nhặt đồ, bê vật nặng, leo cầu thang đều dựa trên chuyển động của squat. Vì vậy, squat giúp cải thiện sức mạnh chức năng, tức khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt một cách dễ dàng, an toàn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi, giúp duy trì khả năng tự đi lại, tự chăm sóc và giảm nguy cơ té ngã.

Hỗ trợ thành tích thể thao: Sức mạnh thân dưới là nền tảng cho chạy, nhảy, đá bóng, cầu lông. Squat giúp tăng sức mạnh và sức bật, hỗ trợ cải thiện thành tích ở nhiều môn thể thao.

Linh hoạt, dễ điều chỉnh: Squat có nhiều biến thể, từ squat với ghế cho người mới, squat bằng trọng lượng cơ thể đến squat với tạ nặng. Nhờ đó, người tập ở mọi trình độ đều có thể lựa chọn mức độ phù hợp và tăng dần độ khó.

3. Kỹ thuật squat đúng

- Người tập đứng thẳng, hai chân rộng bằng hoặc hơn vai một chút, mũi chân hơi xoay ra ngoài. Siết nhẹ cơ bụng, giữ ngực mở, mắt nhìn thẳng.

- Bắt đầu động tác bằng cách đẩy hông ra sau như sắp ngồi xuống ghế, đồng thời gập gối, hạ người xuống chậm và có kiểm soát.

- Trong suốt quá trình, lưng giữ thẳng tự nhiên, đầu gối hướng cùng chiều mũi chân, gót chân bám chắc xuống sàn.

- Người tập hạ xuống đến mức thoải mái, lý tưởng là đùi song song với sàn hoặc thấp hơn nếu khớp háng, cổ chân đủ linh hoạt. Sau đó, dồn lực vào cả bàn chân, đặc biệt là gót chân, để đứng lên.

- Khi tập, người tập cần thở đều: hít vào khi hạ xuống, thở ra khi đứng lên. Người mới tập, người tăng huyết áp không nên nín thở, rặn mạnh khi tập.

Người mới nên bắt đầu với squat bằng trọng lượng cơ thể hoặc ngồi xuống đứng lên với ghế để học kỹ thuật. Các biến thể khó hơn như squat với tạ đòn trên vai, squat tạ trước hay squat tách chân nên được tập khi đã thành thạo kỹ thuật, tốt nhất có huấn luyện viên hướng dẫn.

Người mới có thể tập 2 - 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 2 - 3 hiệp, mỗi hiệp 8 - 12 lần. Người tập có mục tiêu tăng cơ thường tập 3 - 5 hiệp, mỗi hiệp 6 - 12 lần, với mức tạ khiến những lần cuối thấy khá nặng nhưng vẫn giữ được kỹ thuật. Giữa các buổi tập chân nên có ngày nghỉ để cơ bắp phục hồi.

Những lỗi thường gặp:

Lỗi phổ biến nhất là đầu gối chụm vào trong khi hạ xuống hoặc đứng lên, gây áp lực lên dây chằng và khiến khớp gối mất ổn định. Người tập cần chủ động đẩy gối hướng theo mũi chân.

Lỗi thứ hai là cong lưng, đặc biệt ở phần thắt lưng khi xuống sâu, làm tăng áp lực lên cột sống.

Lỗi thứ ba là nhấc gót chân khỏi sàn, khiến cơ thể mất thăng bằng.

Ngoài ra, thân trên đổ quá nhiều về phía trước cũng làm tăng gánh nặng cho lưng dưới.

Với người mới, chỉ nên hạ xuống đến độ sâu mà mình vẫn giữ được lưng thẳng, gót chạm sàn, rồi tăng dần khi độ linh hoạt cải thiện.

4. Squat có hại đầu gối không?

Nhiều người lo ngại squat, đặc biệt là squat sâu, sẽ làm hỏng khớp gối. Thực tế, các nghiên cứu về cơ sinh học khớp gối cho thấy khi được thực hiện đúng kỹ thuật, squat không làm khớp gối kém ổn định, thậm chí giúp tăng cường các cơ bảo vệ khớp.

Squat sâu hơn cũng giúp tác động nhiều hơn đến cơ mông. Nguy cơ chấn thương chủ yếu đến từ kỹ thuật sai, như gối chụm vào trong, hoặc tăng mức tạ quá nhanh.

Người đang bị đau gối, thoái hóa khớp gối không nhất thiết phải bỏ squat, nhưng nên tập với biên độ ngắn hơn, chẳng hạn ngồi xuống đứng lên với ghế, không mang tạ, và tăng dần theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu.