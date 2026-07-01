4 bài tập bạn nên tránh nếu bị đau đầu gối

Để bảo vệ đôi chân và duy trì khả năng vận động, dưới đây là những bài tập bạn nên hạn chế tập luyện cho đến khi khớp gối hoàn toàn hồi phục.

1. Nhóm bài tập có tác động mạnh

Những bài tập yêu cầu cả hai chân rời khỏi mặt đất cùng lúc thường tạo ra một lực chấn động lớn khi tiếp đất. Lực này gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể và được hấp thụ trực tiếp bởi khớp gối.

Chạy bộ trên bề mặt cứng: Chạy trên đường bê tông cứng gây ra những cú sốc liên hồi lên sụn khớp. Nếu bạn đang đau gối, hãy tạm dừng việc chạy bộ cường độ cao.

Các bài tập nhảy: Nhảy dây, bật nhảy tại chỗ hay các bài tập HIIT có chứa động tác nhảy đều ảnh hưởng đến đầu gối đang bị viêm. Lực tác động khi tiếp đất có thể làm rách sụn chêm hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng viêm khớp.

Đầu gối là một trong những khớp phức tạp và phải chịu áp lực lớn nhất của cơ thể.

2. Các biến thể Squat và Lunge không đúng cách hoặc quá sâu

Squat và Lunge là những bài tập tuyệt vời cho cơ đùi và mông, nhưng chúng cũng là con dao hai lưỡi đối với khớp gối.

Squat sâu: Việc hạ thấp hông vượt quá mức song song với sàn nhà khiến toàn bộ áp lực dồn lên mặt sau của xương bánh chè. Điều này rất nguy hiểm nếu bạn đang có dấu hiệu thoái hóa khớp.

Lunge sai tư thế: Khi thực hiện bước chùng chân, nếu đầu gối vượt quá mũi chân hoặc bị đổ vào trong, dây chằng chéo sẽ bị kéo căng quá mức, gây đau nhói và lỏng lẻo khớp.

3. Bài tập duỗi chân với máy

Trong các phòng tập gym, máy duỗi chân là thiết bị phổ biến để tập cơ đùi trước. Tuy nhiên, động tác này tạo ra áp lực cắt rất lớn lên xương bánh chè và các dây chằng phía trước.

Việc cô lập cơ đùi trước trong khi đầu gối phải chịu tải trọng ở một góc độ hẹp có thể làm mòn sụn dưới xương bánh chè.

Nếu bạn muốn làm khỏe cơ đùi, hãy ưu tiên các bài tập chuỗi động đóng như ép chân với máy nhưng lưu ý không khóa khớp gối khi duỗi thẳng.

4. Động tác gập gối hoàn toàn và các bài tập đòi hỏi độ vặn xoắn

Khớp gối chủ yếu được thiết kế để chuyển động gập và duỗi. Các chuyển động xoay hoặc vặn đột ngột là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương dây chằng và sụn chêm.

Các bộ môn thể thao đối kháng: Bóng đá, bóng rổ hay cầu lông đòi hỏi việc thay đổi hướng di chuyển đột ngột cần phải được hạn chế tối đa khi gối đang đau.

Tư thế gập gối sâu trong một số bài tập: Tránh các động tác ép gối sát vào ngực hoặc giữ gối ở tư thế gập sâu trong thời gian dài vì điều này làm giảm lưu thông máu và tăng áp lực nội khớp.

Không nên chạy trên đường bê tông khi khớp gối bị đau.

5. Những lưu ý để tập luyện an toàn

Thay vì từ bỏ hoàn toàn việc vận động, bạn hãy chuyển hướng sang những phương pháp thân thiện hơn với khớp gối:

Lắng nghe cơn đau: Đau là tín hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu một động tác khiến bạn thấy đau nhói, hãy dừng lại ngay lập tức. Đừng cố gắng vượt qua nỗi đau trong trường hợp liên quan đến xương khớp.

Ưu tiên các bài tập ít tác động: Bơi lội, đạp xe nhẹ nhàng hoặc tập luyện với máy đi bộ trên không giúp duy trì nhịp tim và sức bền cơ bắp mà không gây áp lực lên đầu gối.

Tăng cường cơ vùng trung tâm và cơ mông: Khi cơ bụng và cơ mông khỏe mạnh, chúng sẽ hỗ trợ chia sẻ tải trọng cho đôi chân, giúp đầu gối bớt phải gánh trọng lượng cơ thể.

Luôn khởi động kỹ: Làm nóng các khớp xương và tăng tiết dịch bôi trơn trước khi tập luyện là bước bắt buộc để giảm ma sát và bảo vệ sụn.

Bảo vệ khớp gối không có nghĩa là bạn phải ngồi yên một chỗ. Hạn chế vận động quá mức cũng có thể làm khớp bị cứng và yếu đi. Chìa khóa nằm ở việc lựa chọn thông minh: loại bỏ những bài tập gây hại và thay thế bằng những chuyển động chữa lành.