Vì sao người đàn ông 55 tuổi quyến rũ nhất năm 2026
Noah Wyle, ngôi sao phim truyền hình "The Pitt", được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Quyết định gây tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên không nổi bật về ngoại hình, trong khi người hâm mộ đánh giá cao sức hút, tài năng và phong thái của anh.
Ngày 27/10, People công bố Noah Wyle là chủ nhân danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất (Sexiest Man Alive) năm 2026. Ở tuổi 55, nam diễn viên được vinh danh trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa trở lại nhờ bộ phim truyền hình The Pitt . Ảnh: People .
Người hâm mộ khẳng định tài tử 55 tuổi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Họ tin sức hút của anh không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn nhiều yếu tố khác như tài năng, phong thái và tính cách. Một số còn cho rằng việc bây giờ mới vinh danh Wyle là muộn. Ảnh: People .
Theo Charlotte Triggs, Tổng biên tập People , Wyle là người chuyên nghiệp, thực sự tử tế và có sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh. Bà nhấn mạnh danh hiệu không đơn thuần dành cho người có ngoại hình đẹp, mà còn xét đến thần thái và phẩm chất cá nhân. Ảnh: People .
Tháng 4, Wyle được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Từ thành công của The Pitt đến sự ghi nhận dành cho những đóng góp lâu dài, anh đang trải qua giai đoạn nổi bật hiếm có sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí. Ảnh: Just Jared .
Chia sẻ với People , nam diễn viên cho biết ban đầu anh tưởng thông tin là trò đùa và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được vinh dự này. Wyle còn hài hước nói rằng danh hiệu có thể khiến anh trở thành đề tài trêu chọc của bạn bè và gia đình. Ảnh: People .
Theo People , việc lựa chọn còn phụ thuộc vào mức độ được công chúng quan tâm, những điều thú vị mà ứng viên đang làm và phẩm chất ngoài đời. Với Wyle, tài năng diễn xuất, sự chuyên nghiệp, hình ảnh người đàn ông trưởng thành và thành công trở lại đã tạo nên sức hút vượt ra ngoài diện mạo. Dù vậy, tranh cãi cho thấy danh hiệu này không phải thước đo khách quan về vẻ đẹp, mà phản ánh quan niệm quyến rũ của một tạp chí và thời điểm văn hóa nhất định. Ảnh: People .
Ở tuổi 55, Noah Wyle được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Danh hiệu đánh dấu màn trở lại ấn tượng của nam diễn viên...
Nguồn: https://tienphong.vn/vi-sao-nguoi-dan-ong-55-tuoi-quyen-ru-nhat-nam-2026-po...Nguồn: https://tienphong.vn/vi-sao-nguoi-dan-ong-55-tuoi-quyen-ru-nhat-nam-2026-post1889537.tpo-29/10/2026 09:59 AM (GMT+7)