Cận nhan sắc 35 cô gái bước vào chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại khi ban tổ chức cuộc thi công bố 35 gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung khảo toàn quốc. Giây phút xướng tên mang đến những cung bậc cảm xúc trái ngược, từ vỡ òa hạnh phúc đến những tiếc nuối, khép lại một ngày sơ khảo nhiều dấu ấn.

Trước giờ công bố danh sách, nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết điểm nổi bật của Hoa hậu Việt Nam 2026 là sự đa dạng về vùng miền, dân tộc, độ tuổi và nghề nghiệp. Nhiều thí sinh đến từ các dân tộc Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt Nam.

Thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, nhỏ nhất 18 và lớn nhất 27, cho thấy cuộc thi ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.

Thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, nhỏ nhất 18 và lớn nhất 27, cho thấy cuộc thi ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định việc đi tiếp chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực ở thời điểm hiện tại, còn việc chưa được gọi tên "không có nghĩa là các bạn kém xuất sắc hơn". "Nếu tên của các bạn được xướng lên, hãy bước tiếp bằng tất cả sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm. Cánh cửa của Hoa hậu Việt Nam có thể khép lại ở một mùa giải, nhưng cánh cửa của tương lai luôn rộng mở đối với những người không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không bao giờ từ bỏ ước mơ", Trưởng Ban tổ chức nhắn nhủ các thí sinh.

Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - đại diện Ban giám khảo - công bố danh sách 35 thí sinh vượt qua Vòng Sơ khảo để bước tiếp vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Khi những cái tên đầu tiên được xướng lên, hội trường liên tục vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo vui của các thí sinh được đi tiếp. Cảm xúc vỡ òa của các cô gái khi chính thức giành tấm vé vào vòng chung khảo. Nhiều thí sinh ôm chầm lấy nhau, chia sẻ niềm vui sau một ngày dài chờ đợi.

35 cô gái được gọi tên là Đặng Thị Ngọc Lan, Vũ Hồng Hạnh, Phạm Vân Hà, Nguyễn Yến Trang, Bùi Mai Linh, Nguyễn Minh Hiền, Đinh Ngọc Châu, Bùi Minh Phương, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Hạnh, Thẩm Khánh Ly, Bùi Thị Thái Thanh, Lê Trần Bảo My, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Linh, Trần Xuân Khánh Linh, Dương Quỳnh Trang, Vũ Thị Khánh Vi, Trần Phương Linh, Hoàng Thị Hà Phương, Bùi Đặng Thảo Trang, Lê Kim Ngân, Ngô Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Diệu Chi, Đinh Thị Quỳnh Anh, Tống Khánh Ly, Trần Thị Xuân, Nguyễn Bùi Mai Linh, Ngô Hà Anh và Nguyễn Hải Yến.

Sau lễ công bố, 35 thí sinh được phổ biến những thông tin quan trọng về lịch trình cho chung khảo toàn quốc, thời gian gia nhập nhà chung và những điều cần chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

Ngay sau khi công bố danh sách, các thí sinh nhanh chóng chỉnh trang trang phục, trang điểm để thực hiện bộ ảnh chính thức sau khi vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ban tổ chức lưu ý các thí sinh giữ tinh thần tích cực, đảm bảo sức khỏe và sẵn sàng cho hành trình mới với nhiều hoạt động, thử thách tại chung khảo toàn quốc.

Khép lại ngày sơ khảo, dù đi tiếp hay dừng lại, nhiều thí sinh cho rằng việc góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, giúp họ trưởng thành và tự tin hơn trên hành trình phía trước.

Vòng chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức sau khoảng một tháng thí sinh vào nhà chung và rèn luyện.