53 cô gái Hoa hậu Việt Nam khoe nét đẹp trong trẻo

Trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm tại Hải Phòng, 53 thí sinh có dịp khám phá cảnh quan ở Đồ Sơn.

Trải nghiệm đạp xe trong trang phục áo dài khiến các cô gái bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trên giảng đường. Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều cô gái vừa rời cánh cổng trường THPT nên còn nhiều kỷ niệm.

Với nhiều cô gái 18, 19 tuổi, đây là quãng thời gian hiếm hoi họ xa nhà lâu như vậy. 53 cô gái dần quen với môi trường sống tự lập khi xa gia đình. Người thân, bạn bè luôn dõi theo hành trình của các thí sinh tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 và dành cho họ nhiều lời động viên, khích lệ.

Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Lê Phương Nghi là ba cô gái đến từ miền Nam. Họ trở thành bạn bè thân thiết tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam.

Hạ Nghi chia sẻ tà áo dài trắng gợi cho cô nhiều kỷ niệm. Tại vòng Sơ khảo khu vực phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026, Hạ Nghi cũng chọn mặc áo dài trắng. Cô từng chia sẻ mẹ khuyên chọn áo dài đến dự sơ khảo vì sự đơn giản, chỉnh tề và nghiêm túc khi đến với Hoa hậu Việt Nam.

Lê Phương Nghi, Đinh Hoàng Gia Linh chia sẻ nỗi nhớ nhà sau hơn một tháng vào nhà chung. Phương Nghi cho biết hàng ngày cô đều nói chuyện với mẹ về hoạt động, lịch trình tại cuộc thi.

Là thí sinh đến từ TPHCM, Nguyễn Thị Kim Châu nói cô dần quen với các hoạt động của cuộc thi và thích thú ẩm thực, không khí của miền Bắc. "Tôi đang nóng lòng thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng ở Hải Phòng", cô chia sẻ.

Đinh Diệu Anh cho biết cô nhận được cuộc gọi mỗi ngày từ mẹ để chia sẻ về lịch trình, hoạt động tại cuộc thi. Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam có nhiều thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương như Diệu Anh.

Nguyễn Thị Hoa thích thú khi được mặc lại chiếc áo dài trắng quen thuộc từ những ngày ngồi trên giảng đường THPT. Cô cho biết luôn thích mặc áo dài trắng vì sự tinh khôi, nhẹ nhàng.

Nguyễn Thị Thảo khoe nét đẹp tự nhiên.

Là cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, thí sinh Hoa hậu Việt Nam ghi điểm bằng nhan sắc dịu dàng, tinh khôi.

Trong thời gian tại Hải Phòng họ được làm quen với sân khấu đêm chung khảo, từ đó hoàn thiện kỹ năng trình diễn để có phần thi ấn tượng.

Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, 53 cô gái đang tăng tốc để mang tới đêm chung khảo mãn nhãn ở Hải Phòng.