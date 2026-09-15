53 cô gái Hoa hậu Việt Nam khoe nét đẹp trong trẻo
53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Dàn thí sinh khoe vẻ đẹp nguyên bản, trong trẻo khi khoác lên mình tà áo dài trắng.
Trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm tại Hải Phòng, 53 thí sinh có dịp khám phá cảnh quan ở Đồ Sơn.
Hạ Nghi chia sẻ tà áo dài trắng gợi cho cô nhiều kỷ niệm. Tại vòng Sơ khảo khu vực phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026, Hạ Nghi cũng chọn mặc áo dài trắng. Cô từng chia sẻ mẹ khuyên chọn áo dài đến dự sơ khảo vì sự đơn giản, chỉnh tề và nghiêm túc khi đến với Hoa hậu Việt Nam.
Là thí sinh đến từ TPHCM, Nguyễn Thị Kim Châu nói cô dần quen với các hoạt động của cuộc thi và thích thú ẩm thực, không khí của miền Bắc. "Tôi đang nóng lòng thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng ở Hải Phòng", cô chia sẻ.
Đinh Diệu Anh cho biết cô nhận được cuộc gọi mỗi ngày từ mẹ để chia sẻ về lịch trình, hoạt động tại cuộc thi. Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam có nhiều thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương như Diệu Anh.
Nguyễn Thị Hoa thích thú khi được mặc lại chiếc áo dài trắng quen thuộc từ những ngày ngồi trên giảng đường THPT. Cô cho biết luôn thích mặc áo dài trắng vì sự tinh khôi, nhẹ nhàng.
Nguyễn Thị Thảo khoe nét đẹp tự nhiên.
Là cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, thí sinh Hoa hậu Việt Nam ghi điểm bằng nhan sắc dịu dàng, tinh khôi.
Sau khi tới Hải Phòng, 53 thí sinh tham gia buổi tiệc chào mừng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Thí sinh Vũ Thị...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2026 22:21 PM (GMT+7)