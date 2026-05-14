Sau lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes ngày 12/5, Demi Moore tiếp tục gây choáng khán giả khi xuất hiện tại thảm đỏ ngày thứ 2. Nữ diễn viên diện váy tím lavender của Gucci phối cùng trang sức Chopard tại buổi công chiếu La Vie D’Une Femme. Thiết kế trễ vai với phần tà dài xuyên thấu tạo hiệu ứng bay nhẹ trên thảm đỏ, mang tinh thần glamour đặc trưng Cannes.

Sara Sampaio gây choáng trên thảm đỏ với váy cúp ngực trắng đính sequin toàn thân tại buổi ra mắt phim La Vie D’Une Femme. Thiết kế ôm sát giúp tôn đường cong, trong khi phần chất liệu ánh bạc tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn flash. Thiên thần Victoria's Secret hoàn thiện tổng thể bằng kiểu tóc búi gọn, trang điểm tông nude và dây chuyền kim cương tối giản, mang đến hình ảnh thanh lịch theo phong cách Hollywood cổ điển.

Ở tiệc tối, minh tinh xuất hiện với thiết kế đen - trắng mang tinh thần tối giản hiện đại. Bộ váy có phần thân trên ôm sát màu đen, tay ngắn kín đáo, kết hợp chân váy trắng satin phồng nhẹ tạo hiệu ứng tương phản nổi bật. Demi Moore chọn kiểu tóc xõa suôn tự nhiên, trang điểm nhẹ cùng hoa tai đá dáng dài, giữ tổng thể thanh lịch nhưng vẫn sang trọng theo phong cách quiet luxury đang được ưa chuộng tại Cannes năm nay.

Diễn viên Philippine Leroy-Beaulieu xuất hiện với váy quây trắng dáng cột, phần chân váy đính tua mềm như lông vũ, kết hợp trang sức Pomellato. Tổng thể mang tinh thần thanh lịch kiểu Pháp, nhẹ nhàng nhưng vẫn phù hợp không khí thảm đỏ Cannes.

Jane Fonda xuất hiện tại tiệc tối ở Cannes với bộ suit trắng mang tinh thần quyền lực và cổ điển. Thiết kế blazer đính thêu ánh bạc kết hợp quần suông đồng màu giúp nữ diễn viên giữ hình ảnh thanh lịch đặc trưng. Nữ diễn viên hoàn thiện tổng thể bằng trang sức Pomellato, tóc xoăn bồng và giày mũi nhọn ánh kim, tạo vẻ sang trọng nhưng không quá phô trương.

Ruth Negga chọn phong cách gothic couture trong bộ váy đen của Saint Laurent kết hợp trang sức Chopard. Thiết kế gây chú ý với phần ren xuyên thấu ở thân trên và các tầng bèo lớn ở tay áo, tạo hiệu ứng sân khấu rõ nét trên thảm đỏ ra mắt La Vie D’Une Femme.

Gillian Anderson xuất hiện tại buổi chụp ảnh quảng bá phim La Vie D’Une Femme, cô tiếp tục chọn váy dài trắng ngà của Miu Miu với chi tiết đính đá ở phần cổ và eo, theo đuổi hình ảnh thanh lịch, tiết chế.

Tại thảm đỏ phim La Vie D’Une Femme, tay đua Charles Leclerc diện tuxedo cổ satin của Giorgio Armani theo phong cách cổ điển Hollywood. Đồng hành cùng anh, Alexandra Leclerc nổi bật trong váy quây ánh bạc của Paolo Sebastian với nhiều lớp đính kết lấp lánh, tạo hiệu ứng như giọt pha lê phủ toàn thân.

Michelle Rodriguez chọn phong cách casual tối giản tại buổi photocall ở Cannes. Nữ diễn viên diện sơ mi trắng oversized phối quần suông cùng sneaker tông kem, tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng. Cô gần như không dùng phụ kiện cầu kỳ, giữ hình ảnh năng động đúng với phong cách thường thấy ngoài đời.

Hannah Einbinder mang đến tinh thần hiện đại trong thiết kế đen bất đối xứng tại photocall phim Teenage Sex And Death At Camp Miasma. Phom váy cao cổ ôm sát phần thân trên, kết hợp tà xếp rũ lệch tạo chuyển động mạnh khi bước đi. Người đẹp chọn sandal dây mảnh tối giản, nhấn vào cấu trúc trang phục thay vì phụ kiện.

Jordana Brewster lựa chọn bộ suit cách điệu sọc trắng của Jean Paul Gaultier tại sự kiện quảng bá The Fast And The Furious. Thiết kế corset kết hợp quần ống rộng mang tinh thần menswear hiện đại, được nữ diễn viên phối cùng vòng cổ nhiều lớp để tăng vẻ cá tính.