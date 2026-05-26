10 bộ đầm đẹp nhất Cannes 2026

Liên hoan phim Cannes kéo dài từ ngày 12 đến 23/5 tại Pháp, thu hút hàng chục gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Vogue đánh giá người mẫu Barbara Palvin là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện với đầm xanh dương pastel của Miu Miu. Thiết kế bằng lụa mềm, đính lông vũ ở gấu váy được cho là thể hiện sự tinh tế, phù hợp với cô khi đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: AP

Đầm Chanel của diễn viên Tilda Swinton cũng nằm trong nhóm trang phục được đánh giá cao. Thiết kế dáng suông xếp nếp thu hẹp dần về phía dưới, tạo cấu trúc phá cách, thể hiện vẻ thanh lịch. Ảnh: AFP

Người mẫu Bella Hadid tới buổi chiếu De Gaulle: Tilting Iron trong đầm ren dáng đuôi cá xẻ ngực sâu tới bụng của Schiaparelli, đeo trang sức Chopard. Vogue đánh giá thiết kế vừa là một trong những trang phục gợi cảm, vừa đẹp nhất liên hoan phim năm nay. Theo tạp chí, váy được lấy cảm hứng từ bộ đầm ren midi màu trắng của huyền thoại Anh Jane Birkin, tốn 22.000 giờ thực hiện. Ảnh: AFP

Diễn viên Taylor Russell (trái) ghi điểm bằng đầm Haute Couture của Dior được thiết kế riêng. Bộ váy cúp ngực màu trắng mang họa tiết thêu shibori passementerie, nhấn vào phần hông tạo khối. Theo Elle, shibori passementerie là kỹ thuật thủ công cao cấp kết hợp giữa nghệ thuật nhuộm vải truyền thống Shibori lâu đời của Nhật Bản và nghệ thuật đính kết, tết nơ, bện dây trang trí (passementerie) của phương Tây. Phương pháp này thường được ứng dụng trong các thiết kế thời trang Haute Couture. Ảnh: AP

Diễn viên Isabelle Huppert gây ấn tượng bằng đầm xếp ly của Gucci ở buổi chiếu Histoires Parallèles. Vogue nhận xét phần cổ áo xếp ly hình quạt mang tính nghệ thuật, giúp tạo vẻ quyến rũ. Isabelle hoàn thiện bằng găng tay opera và trang sức Chopard. Ảnh: AP

Trong ngày bế mạc, thành viên ban giám khảo Ruth Negga diện đầm peplum của Dior do Jonathan Anderson thực hiện. Thân trên mang phom dáng corset ôm sát cơ thể, đính kết các chi tiết đá hình hoa. Ảnh: AFP

Đầm bất đối xứng xuyên thấu đính sequin thủ công của Balenciaga giúp diễn viên Daisy Edgar-Jones tỏa sáng. Ảnh: AP

Ở buổi ra mắt phim The Man I Love, Demi Moore toát lên vẻ thanh lịch với đầm cổ yếm của Thom Browne. Trang phục đi kèm khăn satin đen dài quá khổ, phối ăn ý bông tai kim cương của Chopard. Vogue nhận xét bộ trang phục tinh tế, giúp Demi toát lên vẻ đẳng cấp hoàn toàn khác so với nhiều bộ đầm của cô trước đó. Ảnh: AFP

Influencer Alexandra - bạn gái tay đua F1 nổi tiếng Charles Leclerc -trong đầm quây ngực xếp tầng của Paolo Sebastian. Thiết kế quây ngực làm bằng ren đính đá thủ công, được xử lý tông màu nâu và hồng nhạt ăn ý với làn da của người mặc. Ảnh: AP

Diễn viên Cate Blanchett diện bộ cánh phong cách gothic pha hiện đại của Louis Vuitton. Theo RCFA, điểm nhấn của trang phục là chiếc cổ áo xếp ly thủ công, xòe rộng quanh đường viền cổ như một con quạ đang bay giữa không trung. Ảnh: AFP