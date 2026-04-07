Văn Mai Hương tuổi 31 diện bikini 'bốc lửa', da nâu nổi bật

Sau thành công của lần lấn sân điện ảnh, Văn Mai Hương đã dành thời gian nghỉ ngơi tại một địa điểm du lịch biển thơ mộng. Nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới với phong cách quyến rũ, đầy sức sống.

Trong bộ hình, Văn Mai Hương diện bikini hai mảnh màu đỏ nổi bật, tự tin “thả dáng” giữa không gian biển xanh. Thiết kế đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng săn chắc cùng làn da căng mịn của nữ ca sĩ.

Ngay dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp thân thiết đã không ngần ngại dành lời khen cho Văn Mai Hương.

Trương Quỳnh Anh: “Cháy quá em yêu”; Hồng Ngọc: “Ngọt như bánh mật bé ơi”; Bảo Trâm: "Hết nước chấm baby";... trong khi đó Lệ Quyên để lại biểu cảm bất ngờ, cho thấy sự ấn tượng trước vóc dáng của đàn em.

Từng sở hữu sắc vóc đầy đặn, để sở hữu hình thể săn chắc và khỏe khoắn như hiện tại, Văn Mai Hương được cho là đã phải duy trì chế độ sinh hoạt và tập luyện nghiêm túc. Trong giới giải trí, việc giữ gìn vóc dáng không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn liền với hình ảnh và sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ.