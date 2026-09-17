3 bí quyết giúp nữ diễn viên Mỹ giảm 23 kg ở tuổi 59

Sherri Shepherd tại sự kiện ra mắt phim Angel in the Rubble: The Genelle Guzman Story hồi đầu tháng 9. Ảnh: Yahoo

Shepherd xuất hiện với diện mạo trẻ trung tại một sự kiện ở New York hồi đầu tháng 9. Trong bộ đầm ôm sát, nữ diễn viên khoe vóc dáng gọn gàng và nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội. Bà cho biết đã giảm khoảng 50 pound, tương đương 23 kg. Với nữ diễn viên, sự thay đổi này không chỉ nhằm có vóc dáng đẹp hơn mà bắt nguồn từ mong muốn cải thiện sức khỏe. Bà từng được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 vào năm 2007. Sau biến cố sức khỏe, Shepherd bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến lượng đường trong khẩu phần, thói quen vận động và cách duy trì cân nặng.

Ăn uống có kiểm soát

Một trong những thay đổi quan trọng của Shepherd là điều chỉnh cách ăn thay vì áp dụng chế độ kiêng khem quá mức. Nữ diễn viên từng tiết lộ bà hạn chế đồ uống có đường, chú ý lượng tinh bột và ưu tiên những thực phẩm giúp no lâu. Bữa ăn của bà có thể gồm các nguồn protein, rau củ và một lượng trái cây phù hợp. Shepherd cũng quan tâm đến những loại trái cây chứa nhiều đường và kiểm soát khẩu phần thay vì ăn thoải mái. Bà thường kết hợp phô mai tươi với việt quất và quế như một lựa chọn cho bữa ăn nhẹ. Theo Shepherd, điều quan trọng là biến những lựa chọn lành mạnh thành thói quen hàng ngày thay vì xem giảm cân như một mục tiêu ngắn hạn.

Shepherd từng kể, khoảnh khắc nhìn thấy con trai còn nhỏ khiến diễn viên nhận ra cần chăm sóc sức khỏe nghiêm túc hơn. Ảnh: Women's Health

Duy trì vận động

Bên cạnh ăn uống, Shepherd duy trì các hoạt động thể chất phù hợp. Bà từng tập Zumba, đi bộ và kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau. Nữ diễn viên không đặt nặng việc phải tập luyện với cường độ cao. Thay vào đó, bà chú trọng duy trì sự đều đặn, giúp cơ thể hoạt động thường xuyên và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ở tuổi gần 60, việc duy trì khối cơ cũng trở thành yếu tố quan trọng đối với vóc dáng. Cơ bắp giúp cơ thể khỏe và linh hoạt hơn, đồng thời hỗ trợ khả năng vận động khi tuổi tác tăng.

Chăm sóc cả tinh thần

Shepherd cho rằng giảm cân không chỉ liên quan đến những gì được đặt trên bàn ăn. Bà đề cao việc ngủ đủ, thiền, đi bộ và tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần trong những giai đoạn căng thẳng. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh động lực lớn nhất để giảm cân là sức khỏe và gia đình. Bà muốn có đủ năng lượng để làm việc, chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống thay vì chỉ tập trung vào con số trên cân. "Không phải chỉ để giảm cân", Shepherd từng nói. Với bà, mục tiêu cuối cùng là khỏe mạnh và cảm thấy tốt hơn mỗi ngày.

Hành trình của Shepherd cho thấy việc thay đổi vóc dáng ở tuổi trung niên không nhất thiết bắt đầu bằng một kế hoạch quá khắt khe. Ăn uống có kiểm soát, vận động thường xuyên và chăm sóc sức khỏe tinh thần có thể trở thành những thói quen lâu dài, thay vì những biện pháp giảm cân nhất thời.

Sau khi giảm 23 kg, Sherri Shepherd ở tuổi 59 khiến nhiều người bất ngờ với vóc dáng thon gọn, săn chắc và diện mạo trẻ trung hơn.

Sherri Shepherd, 59 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình và nghệ sĩ hài người Mỹ. Bà được khán giả biết đến qua vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình, đồng thời từng là người dẫn chương trình The View. Shepherd hiện dẫn chương trình trò chuyện Sherri, ra mắt năm 2022. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, bà nhiều lần nói về hành trình cải thiện sức khỏe và kiểm soát cân nặng. Nữ diễn viên từng cho biết đã giảm khoảng 23 kg nhờ thay đổi chế độ ăn, tăng cường vận động và xây dựng lối sống lành mạnh. Ở tuổi 59, Shepherd tiếp tục duy trì công việc và xuất hiện với diện mạo trẻ trung.