13 cách đơn giản cải thiện da khô tại nhà

1. Cải thiện da khô tại nhà bằng các phương pháp tự nhiên

1. Dùng dầu ô liu cho vùng da khô nhiều: Dầu ô liu chứa acid béo và các hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng làm mềm da. Tuy nhiên, sử dụng trực tiếp và kéo dài có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da ở một số người; chỉ nên dùng vài giọt cho vùng da cơ thể rất khô như khuỷu tay, đầu gối hoặc gót chân. Người có da nhạy cảm, dễ nổi mụn nên thận trọng và thử trước trên vùng da nhỏ.

2. Mặt nạ bơ và sữa chua: Bơ giàu chất béo không bão hòa và các hợp chất chống oxy hóa, có thể giúp làm mềm da. Có thể nghiền 1/2 quả bơ chín, trộn với một lượng nhỏ sữa chua không đường, thoa hỗn hợp lên da sạch trong 5-10 phút rồi rửa nhẹ bằng nước.

3. Tẩy tế bào chết bằng đường và dầu dừa: Tẩy tế bào chết có thể giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da, giúp da mềm mại hơn. Với da cơ thể khỏe mạnh, có thể trộn một lượng nhỏ đường với dầu dừa, massage thật nhẹ trong thời gian ngắn rồi rửa sạch và dưỡng ẩm; không nên dùng đường chà xát da mặt vì dễ gây kích ứng và tổn thương hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, không nên thực hiện khi da đang khô nhiều, đỏ hoặc kích ứng.

Những nguyên liệu quen thuộc tự nhiên có thể hỗ trợ cải thiện da khô tại nhà. Ảnh minh họa AI.

4. Làm mềm da với yến mạch: Yến mạch có đặc tính làm dịu và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da khô, ngứa; có thể xay yến mạch thật mịn rồi cho vào nước ấm, ngâm khoảng 10-15 phút. Sau đó thoa lên da mặt hoặc da toàn thân, ủ khoảng 7-10 phút trước khi tắm. Tránh dùng nước tắm quá nóng vì có thể làm mất dầu tự nhiên và khiến da khô hơn. Sau khi tắm, thấm nhẹ nước bằng khăn mềm và thoa kem dưỡng ẩm khi da còn hơi ẩm.

5. Mặt nạ yến mạch và mật ong: Yến mạch có thể giúp làm dịu da, trong khi mật ong có đặc tính dưỡng ẩm. Có thể trộn yến mạch xay mịn với một lượng nhỏ mật ong và nước thành hỗn hợp sệt. Thoa một lớp mỏng lên da mặt trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch, không chà xát mạnh. Không nên áp dụng trên vùng da đang nứt sâu, đang có tổn thương hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.

6. Thoa dầu dừa cho vùng da khô: Dầu dừa có tác dụng làm mềm và hạn chế mất nước qua da, có thể hữu ích với bàn tay, khuỷu tay hoặc gót chân khô nứt; nên thoa một lớp mỏng, đặc biệt vào buổi tối. Với gót chân, có thể mang tất sạch sau khi thoa để giúp duy trì độ ẩm. Người có da dễ nổi mụn nên tránh dùng dầu dừa trên mặt vì có thể gây bít tắc lỗ chân lông ở một số người.

7. Sử dụng dầu jojoba, argan hoặc dầu bơ: Một số loại dầu thực vật như jojoba, argan và dầu bơ có thể giúp làm mềm da và hạn chế mất nước. Có thể thoa một lượng nhỏ lên da ngay sau khi tắm. Dầu giúp làm mềm và giữ ẩm nhưng không thay thế hoàn toàn kem dưỡng ẩm. Không nên đổ nhiều dầu vào nước tắm vì dễ khiến bồn tắm trơn trượt.

8. Chườm sữa mát: Sữa chứa acid lactic, một dạng AHA có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ. Tuy nhiên, bằng chứng về việc dùng sữa trực tiếp để điều trị da khô còn hạn chế.

Nếu muốn thử, dùng khăn sạch thấm sữa mát, vắt bớt rồi đắp lên vùng da khô trong 5-10 phút. Sau đó rửa sạch và dưỡng ẩm. Không áp dụng trên vùng da trầy xước, nứt sâu hoặc viêm nhiều vì có thể gây xót.

9. Tẩy da chết bằng trái cây: Papain trong đu đủ và bromelain trong dứa có khả năng phân giải protein, được sử dụng trong một số sản phẩm tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, tự nghiền trái cây và đắp trực tiếp lên da có thể gây kích ứng, nhất là với da nhạy cảm. Nên thử trên vùng da nhỏ trước khi dùng toàn thân.

10. Dùng gel nha đam: Gel nha đam thường được sử dụng để làm dịu da sau khi tiếp xúc với ánh nắng hoặc khi da có cảm giác nóng rát nhẹ. Một số thành phần trong nha đam có khả năng giữ nước và làm dịu da; nên ưu tiên sản phẩm gel nha đam dành cho da, ít hương liệu và chất phụ gia. Nếu dùng nha đam tươi, cần loại bỏ phần nhựa vàng dưới vỏ và thử trước trên vùng da nhỏ vì một số người có thể bị viêm da tiếp xúc.

11. Dùng mật ong làm mềm da: Mật ong có đặc tính hút ẩm và một số hoạt tính kháng khuẩn. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay chủ yếu liên quan đến các sản phẩm mật ong y tế, không đồng nghĩa mật ong thông thường có thể điều trị bệnh da; nếu dùng mật ong thường để làm mềm vùng da khô, chỉ nên thoa một lớp mỏng trong vài phút rồi rửa sạch. Không tự bôi mật ong lên vết thương hở hoặc vùng da nhiễm trùng.

12. Chườm túi trà mát: Một số nghiên cứu cho thấy chườm trà đen có thể hỗ trợ làm dịu một số biểu hiện viêm da; có thể pha trà loãng, để nguội hoàn toàn rồi dùng túi trà chườm trong thời gian ngắn. Không dùng trà nóng và tránh để nước trà tiếp xúc trực tiếp với mắt.

13. Dùng vaseline để giữ ẩm: Vaseline là một trong những lựa chọn đơn giản và có bằng chứng tốt trong việc hạn chế mất nước qua da. Thành phần này tạo lớp màng bảo vệ, giúp duy trì độ ẩm. Thoa một lớp mỏng ngay sau khi tắm, khi da còn hơi ẩm. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với môi, bàn tay, khuỷu tay và gót chân khô nứt. Người có làn da dễ nổi mụn nên cân nhắc khi dùng trên mặt.

2. Một số cách khác chăm sóc da khô

Bên cạnh các biện pháp trên, những thói quen hằng ngày đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc da khô. Nên tắm bằng nước ấm vừa phải, không tắm quá lâu. Sử dụng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ và hạn chế chà xát da.

Kem dưỡng ẩm nên được thoa ngay sau khi tắm để giữ nước trong da. Các thành phần như ceramide, glycerin, hyaluronic acid hoặc petroleum jelly có thể giúp cải thiện độ ẩm tùy tình trạng da.

Nếu da khô nẻ kéo dài, ngứa nhiều, đỏ, đau, nứt chảy máu hoặc không cải thiện dù đã chăm sóc đúng cách, nên khám bác sĩ da liễu. Da khô dai dẳng đôi khi liên quan đến viêm da cơ địa, vảy nến, suy giáp hoặc một số vấn đề sức khỏe khác.