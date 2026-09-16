Sydney Sweeney gây tranh cãi với quảng cáo gợi cảm

Chiến dịch quảng cáo có Sydney Sweeney nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng xã hội. Trong loạt hình, nữ diễn viên sử dụng dụng cụ thể thao để che cơ thể, tạo hình ảnh táo bạo. Tuy nhiên, việc đặt yếu tố gợi cảm cạnh biểu tượng thể thao khiến nhiều nữ vận động viên lên tiếng phản đối.

Vận động viên chạy nước rút người Anh Amy Hunt là một trong những người phản ứng mạnh. Sau phần thi 200m, cô đăng ảnh thi đấu kèm thông điệp nhấn mạnh những yếu tố tạo nên thể thao nữ như thành tích, cơ bắp, sự khổ luyện, mồ hôi, chấn thương cùng áp lực kéo dài nhiều năm.

Theo Hunt, thể thao nữ không phải lúc nào cũng hào nhoáng hoặc mang vẻ đẹp được sắp đặt kỹ lưỡng. Sau vài chục giây trên đường chạy là thời gian dài tập luyện, hy sinh đời sống cá nhân, đối mặt đau đớn thể chất lẫn sức ép tinh thần. Cô cho rằng hình ảnh phụ nữ trong thể thao cần phản ánh nhiều hơn quá trình lao động ấy.

Nữ diễn viên Sydney Sweeney trở thành tâm điểm tranh luận sau chiến dịch quảng cáo gợi cảm gắn với dụng cụ thể thao. IG.

Cựu kình ngư Olympic Australia Ariarne Titmus cũng bày tỏ sự không hài lòng. Theo cô, các nữ vận động viên dành phần lớn cuộc đời để hoàn thiện kỹ năng, xây dựng sức mạnh, duy trì kỷ luật, theo đuổi thành tích. Vì vậy, một chiến dịch lấy vẻ gợi cảm làm trung tâm dễ khiến công chúng chú ý tới ngoại hình hơn năng lực chuyên môn.

Nhiều gương mặt khác tiếp tục tham gia tranh luận. Vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Gracie Kramer chia sẻ hình ảnh các nữ vận động viên thi đấu nhằm nhấn mạnh giá trị của sức mạnh, kỹ thuật, tinh thần cạnh tranh. Vận động viên nhảy cầu Kassidy Cook, cầu thủ bóng nước Matilda Kearns, võ sĩ quyền Anh Skye Nicolson, vận động viên chạy nước rút Hannah Williams cũng thể hiện quan điểm tương tự.

Skye Nicolson cho rằng cần phân biệt giữa một nữ vận động viên có ngoại hình quyến rũ với việc dùng yếu tố tình dục để bán sản phẩm gắn với thể thao. Theo cô, phụ nữ hoàn toàn có thể nữ tính, xinh đẹp, mạnh mẽ trên sân đấu. Điều gây tranh cãi nằm ở cách truyền thông lựa chọn hình ảnh nào để đại diện cho họ.

Sydney Sweeney bảo vệ quyền làm chủ hình thể

Trước làn sóng chỉ trích, Sydney Sweeney không xin lỗi hay rút lại chiến dịch. Nữ diễn viên cho rằng cả vận động viên nam lẫn nữ từng thực hiện nhiều bộ ảnh gợi cảm cho các tạp chí lớn, vì thế việc một phụ nữ lựa chọn xuất hiện quyến rũ không đồng nghĩa cô đánh mất giá trị hay năng lực.

Sweeney chia sẻ lại hình ảnh Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe, Caroline Wozniacki trong những bộ ảnh thời trang trước đây. Động thái này cho thấy cô muốn hướng cuộc tranh luận sang câu chuyện quyền tự chủ hình thể, nơi phụ nữ có thể tự quyết định cách xuất hiện trước công chúng.

Quan điểm ấy không phải mới. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Sweeney từng nhấn mạnh phụ nữ không nên cảm thấy có lỗi về cơ thể của mình. Khi trao đổi với Cosmopolitan, cô đặt câu hỏi về việc liệu có điều gì thể hiện tinh thần ủng hộ phụ nữ rõ hơn quyền làm chủ chính cơ thể. Phát biểu được chú ý khi cô phát triển thương hiệu nội y riêng.

Theo Sweeney, những thiết kế gợi cảm không nhất thiết chỉ phục vụ ánh nhìn của nam giới. Chúng cũng có thể giúp phụ nữ cảm thấy tự tin, thoải mái, chủ động hơn với ngoại hình. Đây là điểm khiến tranh cãi trở nên phức tạp khi hai phía cùng nói về quyền của phụ nữ nhưng tiếp cận từ những góc khác nhau.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, bước vào lĩnh vực diễn xuất từ nhỏ. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, cô từng tập võ thuật, trượt tuyết. Nữ diễn viên từng tiết lộ bản thân phát triển hình thể khá sớm, có giai đoạn thiếu tự tin vì ngoại hình nên về sau chủ động kiểm soát hình ảnh cá nhân nhiều hơn.

Tên tuổi Sweeney bùng nổ nhờ vai Cassie Howard trong "Euphoria". Vai diễn giúp cô được chú ý về năng lực diễn xuất nhưng cũng khiến ngoại hình, các cảnh quay gợi cảm trở thành chủ đề bàn luận thường xuyên. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong "The White Lotus", "Immaculate", "Madame Web", đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất phim.

Thời gian gần đây, Sweeney đảm nhận vai nữ võ sĩ quyền Anh Christy Martin trong phim "Christy". Vai diễn đem lại cho cô cơ hội thể hiện hình tượng giàu sức mạnh thể chất, khác biệt đáng kể với hình ảnh quyến rũ quen thuộc. Sự lựa chọn này cho thấy nữ diễn viên đang tìm cách mở rộng giới hạn nghề nghiệp.

Cuộc tranh luận hiện tại vì thế vượt ra ngoài một bộ ảnh quảng cáo. Nó chạm tới câu hỏi rộng hơn về cách thể thao nữ được tiếp thị, quyền lựa chọn hình ảnh của phụ nữ, ranh giới giữa tự do thể hiện với thương mại hóa cơ thể. Đây cũng là lý do tranh cãi chưa dễ khép lại khi mỗi phía đều nhấn mạnh một giá trị cần được bảo vệ.

Theo: t/h