Giao diện 'nữ tổng tài' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa

Sau lùm xùm không nhớ tên sản phẩm, sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy tại một sự kiện giải trí mới đây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Không còn hình ảnh dịu dàng quen thuộc với váy dạ hội thướt tha hay phong cách nữ tính nhẹ nhàng, nàng hậu gây bất ngờ khi lựa chọn diện mạo “nữ tổng tài” đầy quyền lực và cuốn hút. Trần Tiểu Vy đăng tải: "Lâu lâu đi vibe tổng tài".

Trong bộ ảnh, Tiểu Vy xuất hiện với vest đen được cắt may tinh tế với phom dáng hiện đại. Thiết kế tối giản với gam màu đen chủ đạo giúp tổng thể trở nên sang trọng và thời thượng.

Thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toát lên sự sang trọng, quyền lực.

Điểm khiến nhiều người ấn tượng không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở thần thái tự tin của Tiểu Vy, giúp cô toát lên khí chất của một người phụ nữ thành đạt và bản lĩnh.

Diện mạo “nữ tổng tài” lần này được xem là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của Tiểu Vy cả về phong cách lẫn thần thái.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy luôn được đánh giá cao nhờ nhan sắc nổi bật. Mỗi lần xuất hiện, cô đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, đồng thời không ngừng làm mới bản thân để tránh sự nhàm chán trong mắt công chúng.