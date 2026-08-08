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Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Sự kiện: Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 cách đây 8 năm. Người đẹp vẫn luôn là một trong những nàng hậu đắt show nhất nhì làng giải trí Việt nhờ nhan sắc ngọt ngào, hình thể thon gọn.

Nếu ngày đầu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy mang vẻ hồn nhiên của tuổi 18 thì hiện tại cô được nhận xét là ngày càng sắc sảo. Đặc biệt, Tiểu Vy luôn giữ được hình thể thon gọn, không chút mỡ thừa, cho dù đã đăng quang được 8 năm.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 1
Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 2
Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 3
Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 4

Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy đã có những bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Những năm gần đây Hoa hậu Tiểu Vy lấn sân sang điện ảnh. Sau lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với Đảo Độc Đắc, người đẹp quê Hội An dần cho thấy sự nghiêm túc với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 5
Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 6
Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 7

Tiểu Vy sở hữu chiều cao lý tưởng 1m74, nhan sắc xinh đẹp hiếm có, được nhiều nhà thiết kế trao vai trò quan trọng trong các show thời trang.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Trần Tiểu Vy vẫn bền bỉ theo đuổi các dự án cộng đồng. Ngay trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, cô gây ấn tượng với dự án nhân ái Hành Trình Của Nước, mang nước sạch đến người dân bản Nịu (Quảng Bình). Dự án giúp Trần Tiểu Vy lọt Top 5 Dự án Nhân ái xuất sắc nhất tại cuộc thi Miss World 2018.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - 8

Năm 2025, cô được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ. Sang năm 2026, Tiểu Vy có vai nữ chính tiếp theo trong dự án Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Trước những ý kiến trái chiều, nàng hậu vẫn lựa chọn kiên trì học hỏi, nỗ lực hoàn thiện bản thân và chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn.

Tiểu Vy thay đổi thế nào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam?
Tiểu Vy thay đổi thế nào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Hoa hậu Tiểu Vy vẫn luôn giữ được sức hút và là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất dù gần 1 thập kỷ đăng quang.

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Theo JEANIE - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/08/2026 07:30 AM (GMT+7)
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