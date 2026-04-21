Tiểu Vy thay đổi thế nào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi tròn 18 tuổi, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành nàng hậu được săn đón.

Suốt gần thập kỷ qua, dù trong "vườn" hoa hậu liên tục có thêm những bông hoa mới, Tiểu Vy luôn giữ được sức nóng. Năm 2022, cô từng thắng danh hiệu "Mỹ nhân của năm" tại giải thưởng Ngôi sao của năm.

Thời điểm hiện tại, Tiểu Vy vẫn đắt show sự kiện, là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Gương mặt của người đẹp sinh năm 2000 được đánh giá là có "tỷ lệ vàng", nhan sắc ngày càng rực rỡ.

Có lợi thế về sắc vóc cùng khuôn mặt đẹp, nàng hậu cũng theo đuổi gu thời trang trưởng thành, gợi cảm hơn.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy cũng chứng minh bản thân là người đẹp đa tài khi lấn sân điện ảnh. Dịp Tết 2025, Tiểu Vy thủ vai chính trong "Bộ tứ báo thủ" của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm từng "càn quét" phòng vé và đem về mốc doanh thu hơn 300 tỷ đồng.

Ở tuổi 26, Tiểu Vy có cuộc sống sung túc, giàu có và hiện là trụ cột kinh tế của gia đình. Nhiều năm qua, công việc ổn định giúp người đẹp có nguồn thu nhập tốt, đủ lo cho bố mẹ và em trai. Cuối năm 2023, cô mua nhà cho bố mẹ ở quê, giúp gia đình có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.

8 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét phong thái ứng xử của cô được cho là không tiến bộ rõ rệt, trong khi hoạt động showbiz nhiều năm.

Nhiều năm qua, Tiểu Vy không ít lần vướng tranh cãi về khả năng diễn đạt. Chính nàng hậu cũng nhiều lần thừa nhận đây là điểm yếu của bản thân và vẫn đang nỗ lực thay đổi.

Về chuyện tình cảm, Hoa hậu Việt Nam 2018 chưa từng công khai chuyện hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Tuy nhiên, cô nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các mỹ nam giàu có và nổi tiếng.

Nàng hậu tự nhận đã đến tuổi lấy chồng, song cô không gặp áp lực, muốn để mọi thứ phát triển tự nhiên, theo duyên số. Bố mẹ hoa hậu cũng không hối thúc nên Tiểu Vy chọn ưu tiên phát triển sự nghiệp.