Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37

"Chị đẹp" Tóc Tiên mới đây đã phát hành MV “Người còn thương em không” đạt được thành công khi vượt mốc 2 triệu view sau 4 ngày ra mắt. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ được đánh giá có sự nghiệp và nhan sắc thăng hạng.

Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo. Cô nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi phong cách trẻ trung, quyến rũ.

Thời gian gần đây Tóc Tiên khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cô liên tục xuất hiện với phong cách gợi cảm, từ đời thường cho đến các sản phẩm âm nhạc.

Loạt ảnh diện bikini quyến rũ của Tóc Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về “cơn mưa” lời khen nhờ vóc dáng săn chắc, nóng bỏng.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ thường ưu tiên những thiết kế ôm sát cơ thể nhằm tôn đường cong. Trang phục biểu diễn của cô thiên về phong cách hiện đại, gợi cảm, phù hợp với vũ đạo, dòng nhạc.

Ở đời thường, Tóc Tiên theo đuổi phong cách tối giản với áo ôm, quần short hoặc chân váy ngắn. Cách phối đồ giúp nữ ca sĩ giữ hình ảnh trẻ trung, năng động.

Sở hữu chiều cao 1m68 cùng body gợi cảm, Tóc Tiên tự tin thử nghiệm nhiều kiểu trang phục bó sát hoặc cắt xẻ táo bạo.

Dù vốn theo đuổi phong cách sexy, nhưng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, hình ảnh của cô được nhận xét là ngày càng phóng khoáng hơn.

Bên cạnh công việc, Tóc Tiên dành thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè để cân bằng lại cuộc sống.

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng và có nhiều nổi bật trong làng giải trí Việt.

(Ảnh: Internet, Tư liệu, FB nhân vật)