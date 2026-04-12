Tóc Tiên gây bất ngờ với diện mạo “nàng thơ” nhẹ nhàng đầy thần thái

Không còn hình ảnh cá tính, sắc sảo quen thuộc, Tóc Tiên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo nữ tính, nhẹ nhàng tại một sự kiện tối 10/4. Nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn phong cách tối giản, tôn lên vẻ thanh lịch và khí chất “nàng thơ”, hình ảnh ngày càng gắn liền với cô trong thời gian gần đây.

Diện trang phục tông đen với phom dáng ôm gọn, phần cổ yếm tinh tế cùng chân váy xếp lớp nhẹ nhàng, Tóc Tiên ghi điểm bởi sự tiết chế vừa đủ. Kết hợp cùng lớp trang điểm trong trẻo, làn da căng bóng và mái tóc xoăn buông tự nhiên, tổng thể mang đến cảm giác bay bổng nhưng vẫn phảng phất nét kiêu kỳ. Đây được xem là bước chuyển rõ rệt của nữ ca sĩ, từ hình tượng “cool girl” nổi loạn sang vẻ đẹp mềm mại, trưởng thành hơn.

Sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực, khi Tóc Tiên cho thấy khả năng làm mới bản thân mà không đánh mất dấu ấn riêng. Không cần tạo hình cầu kỳ hay phô trương, chính sự nhẹ nhàng, tinh tế đã giúp cô nổi bật giữa không gian sự kiện.