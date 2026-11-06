Ca sĩ Quang Lê lên tiếng về mối quan hệ 'trên mức tình bạn' với Tố My

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê và Tố My thường xuyên đứng chung sân khấu và xuất hiện trong các chương trình âm nhạc. Sự ăn ý về cách trình diễn, giọng hát cũng như những tương tác tự nhiên giữa hai người từng không ít lần khiến khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự phía sau.

Trong album Vol.2 của Tố My vừa ra mắt, Quang Lê tiếp tục là người đồng hành cùng nữ ca sĩ trong ca khúc Thương nhau câu hò sắt son. Cặp tôi tiếp tục có màn trong ca đầy tình cảm, trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong MV.

Quang Lê và Tố My kết hợp đầy tình tứ trong MV.

Chia sẻ với PV VTC News về tin đồn tình cảm với Tố My, Quang Lê thừa nhận cả hai có mối quan hệ “vượt mức tình bạn”. Theo anh, cả hai hiện không chỉ là bạn bè mà đã trở thành anh em thân thiết trong công việc lẫn cuộc sống.

“Tôi và Tố My đã quen biết nhau hơn 10 năm. Theo thời gian, cả hai ngày càng thân thiết khi tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc. Càng kết hợp với nhau nhiều trong âm nhạc, mối quan hệ của cả hai lại càng thêm gắn bó”, Quang Lê nói.

Nói về việc kết hợp với Tố My ở ca khúc Thương nhau câu hò sắt son, Quang Lê tiết lộ ban đầu không nằm trong kế hoạch hợp tác của cả hai. Tuy nhiên, khi nghe Tố My giới thiệu bản nhạc, Quang Lê lập tức yêu thích và bày tỏ mong muốn được thể hiện. Nữ ca sĩ có chút e dè vì lo chất giọng chuyên bolero của đàn anh có thể không phù hợp. Để thuyết phục cô, Quang Lê nhắc đến ca khúc Hương tóc mạ non, cho thấy anh cũng có thể thể hiện những giai điệu dân ca ngọt ngào. Tố My sau đó đồng ý để cả hai tiếp tục kết hợp.

Ban đầu, Quang Lê dự định về Việt Nam vào tháng 9 để quay hình, sau khi đã thu âm bản demo gửi nhạc sĩ. Tuy nhiên, khi gặp biến cố mất người thân, anh đành lỡ hẹn để ở lại Mỹ. Điều khiến Quang Lê trân trọng là Tố My không thay người song ca dù các cảnh quay khác vẫn được tiếp tục. Cô quyết định giữ riêng ca khúc, chấp nhận quay những phần còn lại và chờ đàn anh trở về để hoàn thiện sản phẩm. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, MV đã nhiều lần được bàn bạc, quay rồi bỏ, sau đó tiếp tục thực hiện cho đến khi cả hai tìm được phương án phù hợp.

Quang Lê cũng nhắc lại nghĩa cử của Tố My trong thời điểm mẹ anh qua đời. Dù ở cách nửa vòng trái đất, nữ ca sĩ vẫn gửi một vòng hoa lớn với dòng chữ “Em gái chia buồn mẹ”. Khi nhìn thấy vòng hoa, anh bất ngờ và xúc động. Nam ca sĩ cho rằng những tình cảm chân thành từ đồng nghiệp như vậy không thể đong đếm bằng tiền bạc.

Quang Lê thừa nhận có mối quan hệ “trên mức tình bạn” với Tố My.

Về phía Tố My, cô tâm sự Quang Lê có tính cách rất vô tư, thong dong và không bao giờ để bụng. Nhiều khi Tố My kỹ tính, cầu toàn hay thậm chí giận dỗi vì phải chờ đợi lâu, nam ca sĩ luôn biết cách làm hòa bằng sự hóm hỉnh, ngọt ngào và luôn chiều theo ý muốn của cô em gái.

Chia sẻ thêm về album Vol.2, Tố My cho biết quyết định lấy dân ca Nam Bộ làm chất liệu chủ đạo cho sản phẩm mới khi nhận thấy tình cảm đặc biệt mà công chúng dành cho mình ở thể loại này. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối mòn quen thuộc, nữ ca sĩ mang đến sự tươi trẻ qua cách làm mới các tác phẩm nổi tiếng của thế hệ tiền bối theo phong cách riêng, đồng thời kết hợp thể hiện những ca khúc được sáng tác mới.

Sự đổi mới lớn nhất trong album nằm ở khâu hòa âm phối khí khi Tố My cùng ê-kíp mạnh dạn đưa các chất liệu âm nhạc đương đại vào dòng nhạc dân ca. “Ngọc nữ bolero” mong khi thưởng thức trọn vẹn 8 ca khúc trong album, khán giả sẽ được trải qua nhiều tầng cảm xúc và đa dạng gia vị âm nhạc.