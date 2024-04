"Ngọc nữ bolero" Tố My xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại

Mới đây, hình ảnh ca sĩ Tố My xuất hiện trên billboard tại Quảng trường Thời Đại (Times Square) ở Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. "Ngọc nữ bolero" diện áo dài trắng, tóc xõa tự nhiên, mang hình ảnh đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Tố My bày tỏ không thể diễn tả hết sự hạnh phúc của mình, cùng với niềm tự hào dân tộc và nét đẹp của người con gái Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè thế giới.

Giọng ca Mộng Chiều Xuân chia sẻ: "Tình yêu và lòng tự hào về quê hương, đất nước luôn dạt dào trong My. Trước đây, My luôn mong mình có thể làm được một việc gì đó để góp phần mang những tinh túy của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Và hôm nay, My vô cùng hạnh phúc và tự hào khi hình ảnh của mình được xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (Time Square) ở New York trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam.

Khi được khoác lên mình chiếc áo dài Việt xuất hiện tại Quảng Trường Thời Đại của Mỹ - một nơi nổi tiếng với hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi đổ về, My thật sự cảm thấy vinh dự và tự hào".

Tố My mang hình ảnh đặc trưng của người phụ nữ Việt xuất hiện tại Time Square.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Khoác lên mình chiếc áo dài, My luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện về nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam, và tự hào khi mình là người con gái nước Việt".

Đây cũng là hình ảnh quảng bá cho album Cửu Long tình được nữ ca sĩ phát hành vào năm 2022. Sản phẩm âm nhạc này được Tố My và ê-kíp sản xuất trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Nhờ vào tình yêu âm nhạc và lòng tự hào về văn hoá dân tộc, "ngọc nữ bolero" đã hoàn thành và phát hành đầy đủ 9 MV trong album, hầu hết đều đã đạt được con số triệu view.

Tố My tâm sự: “Bolero là dòng nhạc không xa lạ gì với âm nhạc thế giới, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh. Với sự quyến rũ và tinh tế vốn có, bolero luôn có chỗ đứng trong thế giới âm nhạc muôn màu sắc của nhân loại. Tại Việt Nam, bolero là món ăn tinh thần không thể thiếu kể từ khi du nhập vào nước ta. Khi kết hợp với chất nhạc dân gian bản địa thì bolero tại Việt Nam còn mang nét dịu dàng và ngọt ngào rất riêng biệt.

Là thế hệ đi sau tiếp nối dòng nhạc này, My sẽ luôn cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa để bolero đã, đang và sẽ được giữ vị thế, nét đẹp riêng biệt của mình trong nền âm nhạc Việt Nam và thế giới".

Tố My được mệnh danh là "ngọc nữ bolero" của làng nhạc Việt.

Thời gian qua, Tố My ra mắt nhiều tác phẩm trữ tình, bolero dưới góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ. Gần đây nhất là dự án Tomy's Secret gồm chuỗi 8 MV, nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Sắp tới, cô sẽ tiếp tục phát hành các sản phẩm còn lại của dự án.

