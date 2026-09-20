Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Tháng 9/2018, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi tròn 18 tuổi. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô nhanh chóng trở thành mỹ nhân được săn đón.

Từ một nữ sinh, cuộc đời Tiểu Vy bước sang một trang mới. Đại diện Việt Nam tham dự Miss World, 2018, cô lọt top 30 chung cuộc. Sau bước đệm này, Tiểu Vy trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang rồi từng bước chuyển hướng sang điện ảnh.

Suốt gần thập kỷ qua, dù trong “vườn” hoa hậu liên tục có thêm những bông hoa mới, Tiểu Vy luôn giữ được sức nóng. Năm 2022, cô từng thắng danh hiệu “Mỹ nhân của năm” tại giải thưởng Ngôi sao của năm.

Thời điểm hiện tại, Tiểu Vy vẫn đắt show sự kiện, là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Gương mặt của người đẹp sinh năm 2000 được đánh giá là có “tỷ lệ vàng”, nhan sắc ngày càng rực rỡ.

Có lợi thế về sắc vóc cùng khuôn mặt đẹp, nàng hậu cũng theo đuổi gu thời trang trưởng thành. So với hình ảnh trong trẻo thời điểm đăng quang, Tiểu Vy hiện có phần quyến rũ và táo bạo hơn.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy cũng chứng minh bản thân là người đẹp đa tài khi lấn sân điện ảnh. Nổi bật nhất là vai chính trong “Bộ tứ báo thủ” (2025) của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm từng “càn quét” phòng vé và đem về mốc doanh thu hơn 300 tỷ đồng.

Ở tuổi 26, Tiểu Vy có cuộc sống sung túc, giàu có và hiện là trụ cột kinh tế của gia đình. Nhiều năm qua, công việc ổn định giúp người đẹp có nguồn thu nhập tốt, đủ lo cho bố mẹ và em trai. Cuối năm 2023, cô mua nhà cho bố mẹ ở quê, giúp gia đình có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, người đẹp đôi khi vẫn nhận những ý kiến trái chiều về cách ứng xử tại một số sự kiện, chương trình. Chính nàng hậu cũng nhiều lần thừa nhận đây là điểm yếu của bản thân và vẫn đang nỗ lực thay đổi.

Về chuyện tình cảm, Hoa hậu Việt Nam 2018 chưa từng công khai chuyện hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Tuy nhiên, cô nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các mỹ nam giàu có và nổi tiếng.

Nàng hậu tự nhận đã đến tuổi lấy chồng, song cô không gặp áp lực, muốn để mọi thứ phát triển tự nhiên, theo duyên số. Bố mẹ hoa hậu cũng không hối thúc nên Tiểu Vy chọn ưu tiên phát triển sự nghiệp.

Trong dịp kỷ niệm 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp sinh năm 2000 biết ơn vì chiếc vương miện năm ấy đã mở ra một hành trình thật đặc biệt với rất nhiều niềm vui, thử thách, những lần đầu tiên và hơn hết là thật nhiều yêu thương.

“Hành trình vẫn còn tiếp tục, và Vy hy vọng mình sẽ luôn có thể dùng những gì mình có để mang thêm một chút điều tốt đẹp đến những hoàn cảnh khó khăn”, nàng hậu tâm sự.