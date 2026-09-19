Chăm sóc tóc khô xơ bằng dầu dừa nguyên chất đúng cách

Tóc khô xơ, chẻ ngọn thường là hậu quả của việc mất protein và độ ẩm tự nhiên trong thân tóc, do tác động của nhiệt khi sấy, uốn, nhuộm hóa chất hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng và gió. Trong số các loại dầu dưỡng tự nhiên, dầu dừa được nhiều người tin dùng cho tóc khô xơ và điều thú vị là hiệu quả của dầu dừa với tóc không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian mà còn có cơ sở khoa học được nghiên cứu khá cụ thể.

Để đạt hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất, nên ưu tiên dầu dừa nguyên chất. Ảnh minh họa AI

1. Vì sao dầu dừa lại tốt cho thân tóc?

Thành phần chính trong dầu dừa là acid lauric, chiếm khoảng một nửa tổng lượng acid béo trong dầu dừa. Đây là loại acid béo có khối lượng phân tử nhỏ, giúp dầu dừa có khả năng thấm sâu vào bên trong thân tóc thay vì chỉ nằm lại trên bề mặt như nhiều loại dầu khác.

Một nghiên cứu so sánh khả năng bảo vệ tóc của dầu dừa với dầu khoáng và dầu hướng dương từng cho thấy dầu dừa vượt trội hơn hẳn trong việc giảm tình trạng mất protein của thân tóc, dù dùng trước hay sau khi gội đầu, nhờ khả năng thấm sâu đặc trưng này. Bên cạnh acid lauric có đặc tính kháng khuẩn nhẹ, dầu dừa còn chứa vitamin E, hoạt chất chống oxy hóa được cho là có thể hỗ trợ hạn chế tổn thương tế bào do lão hóa.

Để đạt hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất, nên ưu tiên dầu dừa nguyên chất, thường được ghi là dầu dừa ép lạnh hoặc dầu dừa hữu cơ trên nhãn sản phẩm, thay vì dầu dừa đã qua tinh luyện, tẩy màu, khử mùi. Dầu dừa nguyên chất giữ lại được nhiều dưỡng chất và khả năng thấm tốt hơn, trong khi dầu dừa tinh luyện chủ yếu chỉ còn lại thành phần chất béo, giảm bớt các hoạt chất có lợi khác.

2. Cách sử dụng dầu dừa

Cách ủ dầu dừa cho tóc khô trước khi gội đầu

Cách sử dụng phổ biến và cho hiệu quả rõ rệt nhất là ủ dầu dừa lên tóc khô trước khi gội. Thoa một lượng dầu dừa vừa đủ lên tóc khô, tập trung vào phần ngọn tóc và những đoạn hư tổn nhiều, sau đó dùng khăn ấm hoặc mũ trùm tóc ủ lại trong khoảng 15 đến 30 phút, có thể ủ lâu hơn nếu muốn tăng khả năng thấm sâu.

Sau đó, gội đầu như bình thường để làm sạch hoàn toàn lượng dầu trên tóc, có thể cần gội hai lần với một số loại tóc dày hoặc dùng nhiều dầu. Cách làm này giúp phục hồi và dưỡng ẩm sâu bên trong thân tóc, giảm tổn thương trong quá trình gội đầu, phù hợp thực hiện khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần như một liệu trình chăm sóc chuyên sâu.

Cách dùng dầu dừa dưỡng tóc sau khi gội

Với mục đích dưỡng tóc hằng ngày, có thể dùng một lượng rất nhỏ dầu dừa, chỉ khoảng bằng một hạt đậu, thoa lên tóc còn ẩm sau khi đã gội và lau khô bớt bằng khăn. Nên làm ấm dầu dừa trong lòng bàn tay cho tan chảy hoàn toàn, xoa đều hai tay rồi vuốt nhẹ nhàng lên phần ngọn tóc, tránh thoa sát chân tóc và da đầu để hạn chế tóc bị bết dầu. Cách dùng này giúp khóa ẩm, tạo độ bóng mượt cho tóc mà không cần rửa lại.

3. Những lưu ý khi dùng dầu dừa dưỡng tóc

Nguyên tắc quan trọng nhất khi dùng dầu dừa là bắt đầu với lượng rất ít rồi tăng dần theo nhu cầu thực tế, vì dùng quá nhiều dễ khiến tóc trở nên bết dính, nặng và mất đi độ bồng bềnh tự nhiên. Người có tóc mảnh, tóc dầu hoặc da đầu dễ đổ dầu nên cân nhắc chỉ dùng dầu dừa cho phần ngọn tóc, tần suất thưa hơn so với người có tóc dày, khô xơ nhiều.

Trước khi sử dụng trên toàn bộ mái tóc, nên thử một lượng nhỏ dầu dừa lên da ở cổ tay hoặc sau tai, theo dõi trong khoảng 24 giờ để phát hiện sớm dấu hiệu dị ứng hoặc kích ứng, đặc biệt với người có cơ địa da nhạy cảm.