Cuộc sống Tiểu Vy sau 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Nhìn lại hành trình 7 năm, Trần Tiểu Vy, 25 tuổi, bày tỏ lòng biết ơn từng cơ hội, cột mốc và trải nghiệm giúp cô trưởng thành, mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

'Trên chặng đường này, tôi thật sự biết ơn từng khoảnh khắc dù rực rỡ trong ánh hào quang hay những thử thách khó khăn, tất cả góp phần tạo nên một Tiểu Vy của hôm nay: mạnh mẽ, sâu sắc, trưởng thành và luôn mong muốn lan tỏa nhiều điều tử tế hơn', hoa hậu nói.

Tiểu Vy cho biết có lúc cô không tránh khỏi khó khăn, đối diện nhiều lời chê bai. Nhưng điều quan trọng nhất cô nhận ra việc nỗ lực mỗi ngày giúp bản thân hoàn thiện, vững vàng bước tiếp.

'Tôi hiểu rằng vẫn sẽ có những ánh nhìn hoài nghi, những lời chỉ trích tiêu cực, thậm chí cả tin đồn vô căn cứ. Nhưng thay vì buồn bã hay lên tiếng giải thích, tôi chọn im lặng và bước tiếp', hoa hậu nói.

Tiểu Vy trân trọng từng lựa chọn, quyết định và xem đó là động lực để viết nên hành trình nhiều dấu ấn.

Hoa hậu gửi lời cảm ơn đến gia đình, êkíp những người luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ cô trong suốt con đường nghệ thuật. 'Tôi mong chúng ta sẽ tiếp tục nắm tay nhau, đồng hành trên chặng đường phía trước', cô nói.

Năm 2018, trong chuyến xuất ngoại đầu tiên với danh hiệu hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy có dịp gặp gỡ David Beckham tại lễ ra mắt một thương hiệu Việt ở Paris, Pháp. Sự xuất hiện của người đẹp và cựu danh thủ quốc tế trở thành tâm điểm của sự kiện thời điểm đó.

Đội vương miện và diện chiếc áo dài được thiết kế cầu kỳ mang nét văn hóa đậm chất dân tộc, Tiểu Vy được nhiều khán giả nhận xét để lại ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế.

Ngày 30/10/2022, hoa hậu nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Trong lễ trao bằng, cô rạng rỡ, hạnh phúc khép lại quãng đời sinh viên.

Tiểu Vy cho biết bốn năm vừa là hành trình làm hoa hậu vừa là thời sinh viên nhiều kỷ niệm. Cô tự hào không bỏ cuộc dù khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập, hoạt động nghệ thuật và ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sau khi lọt top 30 Miss World 2018, hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu, Tiểu Vy mong muốn phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực điện ảnh. Năm 2022, cô có vai diễn đầu tay trong phim Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên Linh Cái.

Nàng hậu sau đó tiếp tục có vai nữ chính ở phim Tết Bộ tứ báo thủ (2025) của Trấn Thành và một vai khách mời trong phim Mai (2024) cùng đạo diễn này.

Năm 23 tuổi, Tiểu Vy nhận danh hiệu Mỹ nhân của năm ở gala Ngôi sao của năm 2022. Dấu mốc khẳng định nhan sắc, tài năng của cô trong làng giải trí.

'Đây không đơn thuần là giải thưởng, mà là sự công nhận một quá trình nỗ lực của Tiểu Vy cùng công ty. Cảm ơn ban giám khảo đã chấm điểm, khán giả đã luôn tin yêu và ủng hộ', cô nói.

Tiểu Vy đón tuổi 25 hôm 23/8 bằng bộ ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng công chúa. Hoa hậu cho biết đây là cột mốc mới, tiếp thêm động lực để cô nỗ lực cho tương lai. Trên trang Instagram hơn 917.000 lượt theo dõi, Tiểu Vy nhận hàng nghìn lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Khán giả nhận xét Tiểu Vy có sự nghiệp thành công, giữ sức hút sau nhiều năm đăng quang. Cô hiện là đại sứ của nhiều nhãn hàng, được thương hiệu quốc tế săn đón. Tháng 9/2023, người đẹp cho biết đã xây nhà mới cho bố mẹ ở quê từ số tiền tích góp sau thời gian dài làm việc.

Tiểu Vy nói mỗi năm trôi qua, cô tích lũy nhiều bài học và kỷ niệm. Người đẹp bày tỏ biết ơn và trân trọng tình cảm mọi người dành cho, bởi cô thấy mình có ích và góp phần tạo nên giá trị cuộc sống.

'Tôi tin giá trị của mình không nằm trong những lời phán xét, mà ở lối sống, cách tôi chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng', hoa hậu cho hay.

Hôm 2/9, Tiểu Vy vinh dự tham gia đội hình diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trước đó hồi tháng 4, cô cũng góp mặt tại sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Tiểu Vy xem vinh dự này là kỷ niệm khó quên, cũng là niềm tự hào trong sự nghiệp, giúp cô trưởng thành, biết trân trọng giá trị tự do, độc lập.

'Đó không chỉ là một nghi lễ long trọng, mà còn là cơ hội để tôi được hòa cùng nhịp thở đất nước, góp phần nhỏ bé vào ngày lễ trọng đại, nơi từng bước chân đều chứa đựng hơi thở lịch sử và niềm tin vào tương lai', hoa hậu nói.

Trần Tiểu Vy vừa có chuyến công tác tại Thái Lan hồi đầu tháng 9. Cô là celeb Việt duy nhất tham dự sự kiện thời trang cùng tài tử Hàn Quốc Jung Hae In và Miss Universe 2018 Catriona Gray. Người đẹp tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho hành trình truyền cảm hứng phía trước.

Khi đứng chung khung hình với Catriona Gray, Tiểu Vy được khán giả khen ngợi nhan sắc nổi bật, thần thái rạng rỡ, không hề kém cạnh các ngôi sao quốc tế.

Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng là người sáng lập dự án cộng đồng 'Vy ơi', nhằm mục đích lan tỏa, kết nối và chia sẻ cùng trẻ em, người dân khó khăn trên cả nước, hôm 1/6.

Người đẹp mong muốn mỗi chuyến đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là cơ hội để lắng nghe, thấu hiểu và truyền năng lượng tích cực.

Hành trình nhân ái của Tiểu Vy đã đến nhiều nơi như An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) và TP HCM...