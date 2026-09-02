Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Trúc Linh và dàn sao mừng Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và người đẹp đồng loạt chia sẻ hình ảnh mang sắc đỏ, cờ Tổ quốc. Người chọn về những địa danh lịch sử, một số nghệ sĩ vẫn nhắc mãi về ký ức đặc biệt của sự kiện A80.
Hoa hậu Tiểu Vy rạng rỡ trong tà áo dài, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, hòa mình vào không khí mừng Quốc khánh 2/9.
Thông điệp được Bảo Ngọc chia sẻ trong thời điểm cô đang có hành trình đáng chú ý tại Miss World 2026. Sau khi giành suất vào Top 40 nhờ chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, cô tiếp tục góp mặt trong Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose với dự án Gen Zero.
Đào Kim Oanh đăng tải hình ảnh bên cầu Hiền Lương, địa danh gắn với một thời kỳ lịch sử chia cắt của đất nước. Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn đối với “toàn Quân và Nhân dân Việt Nam” vì đã cho cô được sống và cống hiến trên mảnh đất độc lập, tự do.
Trương Thế Vinh chọn điểm đến đặc biệt khác là Lũng Cú (Hà Giang). Nam diễn viên chia sẻ niềm vui khi được chào cờ tại “Địa đầu Tổ quốc”, đồng thời gửi lời chúc mọi người một ngày Quốc khánh vui tươi.
Dương Hoàng Yến đăng ảnh trước Lăng Bác cùng lời nhắn: “Trái tim bồi hồi nhìn Tổ quốc trong ánh mặt trời. Chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Đức Phúc đăng lại hình ảnh anh biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2025 và gọi đó là “khoảnh khắc ý nghĩa và vô cùng tự hào” mà anh luôn ghi nhớ. Nam ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sống trong thời bình và tự hào là người Việt Nam.
Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ ngắn gọn: “Tổ Quốc đẹp lắm ai ơi, bình an, hạnh phúc giữa trời tự do”.
Diễn viên Ngọc Anh thực hiện bộ ảnh chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh. Cô mới trở lại màn ảnh với bộ phim giờ vàng Trời cao nguyên xanh sau gần ba năm vắng bóng.
Gia đình NSND Tự Long tham quan bảo tàng dịp Quốc khánh 2/9.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2026 17:08 PM (GMT+7)