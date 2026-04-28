Nhan sắc Hoa hậu Phan Thị Mơ sau 8 năm đăng quang cuộc thi quốc tế

Sau 8 năm đăng quang quốc tế, Phan Thị Mơ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài tích cực tập luyện và ăn uống khoa học, việc giữ tinh thần lạc quan là bí quyết giúp nàng hậu duy trì sắc vóc.

Xuất hiện tại chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư, Hoa hậu Phan Thị Mơ ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ khi sải bước trong tà áo dài truyền thống.

Phan Thị Mơ xuất hiện trong vai trò trình diễn ở các đại cảnh của chương trình. Người đẹp sinh năm 1990 cho biết cô hào hứng khi được góp mặt trong một tổng thể mang đậm màu sắc văn hóa, lịch sử – nơi mỗi tiết mục đều là mảnh ghép góp phần tái hiện bức tranh truyền thống dân tộc.

Nàng hậu cho biết cô vẫn ý thức rõ vai trò của mình trong tổng thể chương trình. “Đây là một sân khấu lớn, nên mỗi vị trí dù nhỏ cũng cần được đặt đúng chỗ để tạo nên một tổng thể hài hòa”, cô nói thêm.

Về quá trình tập luyện, người đẹp cho biết cô chỉ có 2 ngày để làm quen và ráp đội hình cùng ê-kíp.

“Tôi may mắn được làm việc với rất nhiều anh chị nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Mọi người rất hỗ trợ và tạo điều kiện để tôi hòa nhập nhanh với đội hình”, cô cho biết.

Khi được hỏi về cảm xúc khi góp mặt trong chương trình, Hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được trở thành một phần của một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Theo người đẹp, việc xuất hiện trong một chương trình mang đậm yếu tố lịch sử và văn hóa như Lễ hội Hoa Lư không chỉ là một hoạt động nghề nghiệp, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ.