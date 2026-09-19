Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng 'chao đảo' sau khi đón tin vui ở tuổi 37

Ca sĩ Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh bikini "bỏng mắt" sau khi được công bố đại diện thi Eurovision Song Contest Asia 2026.

Cô được khán giả khen nổi bật với mái tóc bob phần mái thưa và ngoại hình tươi tắn, quyến rũ.

Loạt ảnh quyến rũ, thần thái của Tóc Tiên nhận về "mưa" lời khen, ai cũng bày tỏ sự trầm trồ, ngưỡng mộ trước vóc dáng "cực phẩm" ở tuổi 37 của Tóc Tiên.

Ca sĩ Tóc Tiên vừa nhận tin vui khi được chọn làm đại diện của Việt Nam tranh tài ở sân chơi quốc tế Eurovision Song Contest Asia 2026 mùa đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Thái Lan.

Gần đây, mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Tóc Tiên lại khiến người hâm mộ trầm trồ bởi phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc thăng hạng.

Dễ dàng nhận ra hình ảnh nữ ca sĩ luôn quyến rũ, lộng lẫy dù ở đời thường hay trên sân khấu biểu diễn.

Nữ ca sĩ khoe nụ cười tươi tắn cùng vóc dáng gợi cảm bên hồ bơi.

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ấn tượng trong làng giải trí Việt.

Ở tuổi 37, Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.

(Ảnh: Internet, FB nhân vật)