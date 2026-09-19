Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng 'chao đảo' sau khi đón tin vui ở tuổi 37

Sự kiện: Thời trang

Ca sĩ Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng "chao đảo" với loạt ảnh mới siêu gợi cảm cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 1

Ca sĩ Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh bikini "bỏng mắt" sau khi được công bố đại diện thi Eurovision Song Contest Asia 2026. 

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 2

Cô được khán giả khen nổi bật với mái tóc bob phần mái thưa và ngoại hình tươi tắn, quyến rũ.

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 3

Loạt ảnh quyến rũ, thần thái của Tóc Tiên nhận về "mưa" lời khen, ai cũng bày tỏ sự trầm trồ, ngưỡng mộ trước vóc dáng "cực phẩm" ở tuổi 37 của Tóc Tiên.

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 4

Ca sĩ Tóc Tiên vừa nhận tin vui khi được chọn làm đại diện của Việt Nam tranh tài ở sân chơi quốc tế Eurovision Song Contest Asia 2026 mùa đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Thái Lan.

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 5

Gần đây, mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Tóc Tiên lại khiến người hâm mộ trầm trồ bởi phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc thăng hạng. 

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 6

Dễ dàng nhận ra hình ảnh nữ ca sĩ luôn quyến rũ, lộng lẫy dù ở đời thường hay trên sân khấu biểu diễn.

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 7

Nữ ca sĩ khoe nụ cười tươi tắn cùng vóc dáng gợi cảm bên hồ bơi.

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 8

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ấn tượng trong làng giải trí Việt.

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng &#39;chao đảo&#39; sau khi đón tin vui ở tuổi 37 - 9

Ở tuổi 37, Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.

(Ảnh: Internet, FB nhân vật)

Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37
Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37

GĐXH - Ở tuổi 37, ca sĩ Tóc Tiên được đánh giá ngày càng gợi cảm và trở thành một trong những ngôi sao luôn đi đầu, cập nhật các xu hướng thời trang.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hằng (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 14:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời trang Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN