U70 có 'cuộc đời thứ hai' nhờ mái tóc bạc trắng

Hongjie sống tại Vũ Hán, Trung Quốc, bắt đầu đăng các đoạn video ngắn lên trang cá nhân từ tháng 4 để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng cách phối đồ tối giản. Nhiều video của bà đạt hàng triệu lượt xem, thu hút nhiều người xem cùng độ tuổi lẫn giới trẻ. Bên cạnh phong cách thanh lịch của bà Hong, điều gây chú ý hơn cả là mái tóc bạc, trở thành điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của người xem.

Bà Hongjie nổi bật với mái tóc bạc trắng.

Đằng sau hình ảnh tự tin hiện tại của bà Hong là hành trình nhiều năm đấu tranh với mái tóc bạc. Bà cho biết mình bị bạc tóc sớm do di truyền, bắt đầu xuất hiện tóc bạc từ năm 13 tuổi. Khi còn trẻ, vì đặc thù công việc thường xuyên phải ra ngoài giao tiếp, bà duy trì thói quen nhuộm tóc đen để giữ vẻ ngoài chỉn chu.

Đến tuổi ngoài 40, tóc bạc ngày càng nhiều, việc nhuộm chân tóc trở thành thói quen thường xuyên. Sau hàng chục năm nhuộm tóc, da đầu bà trở nên nhạy cảm, dễ đỏ rát. Ngay cả những sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc thực vật cũng khiến bà đau nhức da đầu, mất ngủ nhiều ngày. Tóc ngày càng mảnh, mềm, xuất hiện những vùng thưa tóc và rụng nhiều. Sau khi nghỉ hưu, tóc bạc mọc nhanh khiến bà thường xuyên đội mũ khi ra ngoài, từng cảm thấy khó chấp nhận diện mạo bản thân.

Bước ngoặt đến khi con gái kết hôn. Ban đầu, bà Hong dự định nhuộm tóc lần cuối để xuất hiện chỉn chu trong ngày trọng đại của con. Tuy nhiên, con gái khuyên mẹ nên cởi mở hơn với vẻ đẹp tự nhiên, bởi ngày càng nhiều người trẻ yêu thích mái tóc bạc. Dù vẫn còn chút e ngại, bà quyết định dừng nhuộm tóc vì sức khỏe. Đến nay, bà đã để tóc bạc tự nhiên khoảng 5-6 năm.

Nhờ lời khuyên của con gái, bà Hong dần từ bỏ nhuộm tóc, để tóc bạc tự nhiên.

Điều khiến bà Hong bất ngờ là sau khi ngừng nhuộm tóc, chất tóc dần cải thiện. Mái tóc trở nên dày, thẳng và suôn mượt hơn, những vùng thưa tóc trước đây cũng dần mọc lại. Bà cho biết hiện gần như không cần chăm sóc tóc cầu kỳ, thỉnh thoảng mới dùng máy duỗi khi chụp ảnh. Mái tóc bạc tự nhiên trở thành điểm nhấn trong diện mạo, thay vì điều cần che giấu.

Theo bà Hong, thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở mái tóc mà còn ở tâm lý. Trước đây, bà thường lo lắng về thời điểm nhuộm tóc, thậm chí phải tính toán lịch nhuộm trước mỗi buổi gặp gỡ bạn bè hay hoạt động xã hội. Sau khi chấp nhận tóc bạc, bà cảm thấy nhẹ nhõm, ngủ ngon hơn và có thể thoải mái làm những điều mình yêu thích. "Không còn bị tiêu chuẩn thẩm mỹ của xã hội chi phối, đó chính là cuộc đời thứ hai của tôi", bà chia sẻ với Jiupai News.

Bà Hong cũng không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành người mẫu hay nhà sáng tạo nội dung. Có con gái từng kinh doanh thời trang sau chuyển hướng làm blogger nên hai mẹ con bà Hong thường cùng nhau chụp ảnh. Dần dần, bà được con gái thuyết phục mở tài khoản, chia sẻ phong cách cá nhân.

Từ một người từng tự ti về mái tóc, bà Hong không nghĩ có ngày điều này lại trở thành bước ngoặt, mở ra cơ hội làm người mẫu ảnh ở độ tuổi lão niên.

Từ một người rất ngại xuất hiện trước ống kính và tự xem mái tóc bạc như khuyết điểm, những lời khen tích cực từ cộng đồng mạng sau đó đã giúp bà Hong thay đổi suy nghĩ.

Trong một lần cùng con gái chụp ảnh tại Bắc Kinh, một số người qua đường, trong đó có cả du khách nước ngoài, chủ động hỏi bà đã nhuộm tóc ở đâu vì quá ấn tượng với mái tóc bạc. Khoảnh khắc ấy khiến bà nhận ra vẻ đẹp mà mình từng cố che giấu lại có thể trở thành điều khiến người khác ngưỡng mộ.

Bà dần tự tin tháo mũ, để lộ mái tóc bạc và xuất hiện tự nhiên trước công chúng. Một số thương hiệu, cửa hàng thời trang bắt đầu chú ý đến hình ảnh của bà, mở ra cơ hội làm người mẫu và hợp tác quảng bá.

Hiện bà đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng nhận lời mời công việc. Con gái đồng hành, hỗ trợ như một người quản lý. Hai mẹ con vừa làm việc, vừa có thêm cơ hội du lịch và trải nghiệm cuộc sống. Về phong cách, bà yêu thích trang phục tối giản, không chuộng phụ kiện cầu kỳ hay trang điểm đậm. Hàng ngày, bà chỉ kẻ lông mày nhẹ nhàng để hoàn thiện diện mạo.

Hành trình chấp nhận mái tóc bạc giúp bà Hong thêm yêu bản thân và nhận ra rằng mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng.

Ngoài việc chăm chút phong cách, bà duy trì lối sống năng động. Trước đây, bà yêu thích khiêu vũ nhưng từng bị đau lưng nên hiện hạn chế vận động mạnh. Thay vào đó, bà đi bộ, tập giãn cơ và thỉnh thoảng tập Pilates.

"Tôi muốn nói với những người đang theo dõi mình rằng, mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng. Hãy sống tốt, yêu thương bản thân và giữ tâm thế tích cực. Khi buông bỏ một số chấp niệm, con đường phía trước sẽ rộng mở hơn, cuộc sống cũng trở nên nhiều màu sắc", bà Hong nói.