Thức uống thúc đẩy tiêu hóa, dưỡng da đẹp, dáng thon

Trên mạng xã hội Xiaohongshu gần đây lan truyền công thức trà táo, được cho là uống thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da. Bác sĩ Tạ Tuyết Kiều làm việc tại Đại học Y khoa Hồ Nam cho biết việc tiêu thụ táo sau khi nấu chín đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Táo đun chín giúp các dưỡng chất dễ dàng hấp thụ hơn.

Trong Y học cổ truyền Trung Quốc, táo được coi là thực phẩm trung tính, có vị ngọt và chua. Ngoài cách ăn trực tiếp như thông thường, khi nấu chín táo sẽ giúp các chất dinh dưỡng dễ dàng được lá lách và dạ dày hấp thụ hơn, đặc biệt có lợi cho những người bị lạnh bụng.

Táo chứa pectin và chất chống oxy hóa, được giữ lại sau khi đun nóng, giúp tiêu hóa trơn tru, cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giảm viêm nhiễm, từ đó dễ dàng kiểm soát cân nặng, duy trì sức khỏe làn da. Bên cạnh việc hỗ trợ tiêu hóa, táo còn có tác dụng làm ấm cơ thể, lý tưởng cho những người bị lạnh bụng hoặc tay chân lạnh.

Thường xuyên uống nước táo đun chín góp phần thúc đẩy lưu thông máu, hỗ trợ vận chuyển chất dinh dưỡng và giúp da tươi tắn, láng mịn hơn. Sau khi đun nóng, chất xơ trong táo được làm mềm và giải phóng pectin, góp phần ổn định đường huyết, hạ lipid máu, hạn chế tích trữ mỡ thừa đồng thời duy trì sức khỏe tim mạch.

Táo khi đun sẽ làm mềm chất xơ trong táo và giải phóng pectin, tốt cho tiêu hóa và đường huyết.

Cách làm:

- Sơ chế sạch táo tươi, cắt miếng nhỏ.

- Đun sôi nước, thả táo vào và đun nhỏ lửa trong 20 - 30 phút là hoàn thành.

Ngoài thành phần chính là táo và nước, có thể thêm gừng, táo đỏ, long nhãn, kỷ tử... giúp thức uống ngon miệng hơn, tăng hiệu quả thúc đẩy tiêu hóa, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho vóc dáng, làn da. Nên uống khi còn ấm nóng giúp giữ ấm cơ thể, tốt cho tỳ vị, tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, cũng có thể để nguội, bảo quản trong tủ mát, uống giải khát.