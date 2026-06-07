Thời trang dạo phố độc lạ của Hồng Nhung

Ca sĩ Hồng Nhung (biệt danh cô Bống) thể hiện sự tươi vui, giàu năng lượng với mốt sơn móng tay "chữa lành" trong vườn nhà giữa tháng 5.

Phong cách sơn móng này thường dành cho những người hướng đến cuộc sống ngoài trời đầy nắng gió, hòa mình vào thiên nhiên mát mẻ trong lành. Kiểu mốt xuất hiện từ năm 2022, sau đó được giới trẻ yêu thích và duy trì từ đó tới nay.

Các họa tiết như trái cây, rau củ hoa, cây cỏ, côn trùng với bảng màu tươi vui là đặc trưng của phong cách. Chúng gợi nhớ đến cuộc sống nông trại, làm vườn và những vụ mùa thu hoạch vui vẻ.

Ở tuổi ngoài 50, ca sĩ Hồng Nhung trở thành một fashionista thực thụ. Kể từ khi sang Pháp sống năm 2021 đến nay, cô cho biết rũ bỏ định kiến mặc đồ theo tuổi tác. Phong cách nổi loạn của ca sĩ cho thấy tinh thần tự do, tự tại, xem thời trang là một sân chơi nghệ thuật.

Hồng Nhung nói với cô, thời trang là cuộc đối thoại nội tâm, cách thể hiện cái tôi mà không cần dùng đến lời nói. Với thời trang đường phố, cô thường chọn các thiết kế avant-garde mang tính phá vỡ và tái cấu trúc. Ca sĩ quan niệm âm nhạc và thời trang của cô có thể biến hóa, thay đổi, chấp nhận cái méo mó, gai góc để tìm ra cái đẹp mới.

Hồng Nhung cho biết thường ghé các tiệm của Yohji Yamamoto, Comme des Garçons - hai nhà mốt biểu tượng của trường phái avant-garde Nhật Bản. Cô thường diện các thiết kế bất đối xứng, những nếp gấp origami phức tạp hoặc những bộ trang phục màu đen theo phong cách "anti-fashion" (phản thời trang) kinh điển của Yohji.

Giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội yêu thích kỹ thuật dập ly đặc trưng của Issey Miyake. Phương pháp này mang lại cấu trúc chuyển động cho cô khi bước đi trên phố hay trình diễn.

Hồng Nhung nổi bật trên phố với áo choàng poncho bất đối xứng của Issey Miyake. Thiết kế mang cấu trúc xếp giấy Origami, biến tấm vải phẳng thành trang phục có phom dáng hình khối 3D khi mặc lên người. Áo còn sử dụng kỹ thuật wrap (bao bọc) tạo nên dáng quấn và thả tự do, giúp người mặc dễ biến tấu nhiều kiểu. Bản phối color block đem tới sự tương phản bắt mắt trên nền màu tím hồng, xanh dương và cam.

Ngoài ra, cô còn say mê nhiều trang phục sử dụng kỹ thuật may drunken của Vivienne Westwood, đặc trưng với những đường cắt méo mó, lệch chuẩn phảng phất tinh thần punk. Drunken là kỹ thuật tạo ra các chi tiết biến dạng, cấu trúc bất quy tắc đảm bảo tính nghệ thuật. Nhiều thiết kế drunken thường có hàng cúc lệch, đường cắt vặn xoắn, nếp gấp và gấu áo váy bất đối xứng, tạo hiệu ứng trang phục đang bị kéo lệch hoặc co rúm.

Trang phục mùa hè của cô Bống với áo đục khoen tròn của Enfold, quần cargo mang hơi thở Y2K.

Hồng Nhung cao 1,53 m, trong khi trang phục avant-garde thường có xu hướng phồng, rộng, nuốt dáng. Để khắc phục điểm này, cô áp dụng công thức phối bù trừ, như kết hợp váy, quần cấu trúc lạ mắt với sơ mi, áo phông trơn.

Cô còn chọn kiểu phối trang phục oversized và giày platform giúp tôn chiều cao. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên kết hợp đa chất liệu trên cùng tổng thể. Mẹo này giúp tạo chiều sâu bề mặt trang phục, kích thích thị giác qua sự đối lập cứng - mềm, thô - mịn.

Hồng Nhung thường sắm giày bánh mì của Rick Owens, hay Stella McCartney, mũ lưỡi trai Issey Miyake hoặc sneakers của Dior, giúp cô hoàn thiện vẻ ngoài phá cách.

Cô Bống dạo phố Hà Nội với bộ cánh ren xuyên thấu kết hợp mốt khoe nội y.