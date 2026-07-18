Doãn Hải My khẳng định màu trắng không bao giờ lỗi mốt, tips phối đồ hè thanh lịch mà quyến rũ

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ bộ trang phục trắng đơn vừa mang vẻ thanh lịch, vừa gợi cảm.

Trong loạt ảnh, Doãn Hải My diện chân váy mini đơn giản nhưng điểm nhấn nằm ở thiết kế áo với chi tiết xoắn dây phía sau, tạo khoảng vừa đủ để bảo vệ lưng lại khéo khoe xương cánh bướm cùng vòng eo thanh mảnh; đảm bảo vẫn giữ được vẻ kín đáo, nữ tính.

Bà xã Đoàn Văn Hậu phối cùng túi xách da màu kem, kính trắng và đôi giày cao Gothic buộc dây đồng màu. Phụ kiện cùng tông giúp tổng thể trở nên hài hòa, đúng tinh thần “yên tĩnh sang trọng” (quiet luxury) - xu hướng thời trang quốc tế.

Không phải ngẫu nhiên Doãn Hải My khẳng định "màu trắng không bao giờ lỗi mốt". Trong thời trang, sắc trắng luôn được xem là gam màu kinh điển bởi khả năng vượt qua mọi xu hướng. Đây là màu sắc mang đến cảm giác sạch sẽ, tinh khôi và đặc biệt phát huy hiệu quả trong những ngày nắng nóng nhờ nhẹ nhàng, tươi mát.

Bên cạnh đó, trang phục trắng nhưng rất linh hoạt khi có thể kết hợp với nhiều chất liệu, kiểu dáng và phụ kiện khác nhau, từ phong cách nghỉ dưỡng, dạo phố cho đến những buổi hẹn hò hay sự kiện ngoài trời.

Lâu nay, Doãn Hải My vẫn theo đuổi hình ảnh nữ tính, thanh lịch thay vì chạy theo những xu hướng quá táo bạo. Sau khi kết hôn và trở thành mẹ, gu thời trang của người đẹp sinh năm 2001 được nhiều tự do nhận xét ngày càng đơn giản nhưng có chiều sâu hơn, ưu tiên các thiết kế tôn dáng, màu sắc trung tính và ứng dụng.