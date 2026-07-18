Việt Anh - Quỳnh Nga được khen 'rủ nhau hack tuổi' từ khi hẹn hò

Hôm 15/7, Quỳnh Nga - Việt Anh công khai hẹn hò sau nhiều năm làm 'người tình tin đồn'. Cả hai đăng tải loạt video khi họ du lịch Nga cùng nhau, diện nhiều trang phục trẻ trung khi sánh đôi trên đường phố.

Ở tuổi 38, Quỳnh Nga thường được nhận xét có phong cách ăn mặc nhí nhảnh như teen girl. Trong khi đó vài năm gần đây, Việt Anh cũng ngày càng 'hack tuổi', chọn đồ như thanh niên ở tuổi 45.

Quỳnh Nga ưa chuộng những trang phục có màu sắc nổi bật, kiểu dáng bắt trend. Sánh đôi cạnh bạn gái, Việt Anh biến hóa đa dạng cùng quần suông, các kiểu sơ mi, áo oversized cùng giày thể thao.

Nhiều người nhận xét cả hai như 'lão hóa ngược', ngày càng trẻ hơn so với vài năm trước.

Dù không công khai hẹn hò, nhiều năm nay, Việt Anh - Quỳnh Nga thường sánh đôi khi xuất hiện tại các sự kiện. Trên thảm đỏ, họ diện đồ ăn ý, được khen đẹp đôi.

Việc thay đổi phong cách ăn mặc cùng kiểu tóc, cách trang điểm... giúp Việt Anh được nhận xét như mới ngoài 30. Nhiều khán giả cho rằng từ khi bên nhau, Việt Anh - Quỳnh Nga ngày càng 'trẻ hóa'.

Từ những lần diện đồ đôi, đồng hành trong các dịp đặc biệt đến việc liên tục tương tác trên mạng xã hội, Việt Anh và Quỳnh Nga được nhiều khán giả chú ý, bàn luận.

Việt Anh - Quỳnh Nga trong một sự kiện hồi 2022. Thời điểm đó, họ vướng tin hẹn hò nhưng liên tục phủ nhận, khẳng định chỉ là anh em.

Trước đây, cặp sao có nhiều năm tìm hiểu. Vài năm trước, Quỳnh Nga thích đồ quyến rũ khoe hình thể, còn Việt Anh trung thành với phong cách lịch lãm.

Trên thảm đỏ, Việt Anh từng chuộng suit, cavat phom dáng truyền thống, khiến anh trông chững chạc hơn so với hiện tại.

Tin đồn hẹn hò giữa Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu từ năm 2019, sau khi nam diễn viên ly hôn người vợ thứ hai. Thời điểm đó, nhiều khán giả đồn đoán Quỳnh Nga là nguyên nhân khiến hôn nhân của anh đổ vỡ, song cả hai đều phủ nhận. Hương Trần, vợ cũ của Việt Anh, cũng lên tiếng khẳng định chuyện ly hôn không liên quan đến nữ diễn viên để tránh ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Quỳnh Nga và Việt Anh quen biết nhau khi cùng chơi trong một nhóm bạn bao gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hà Nội. Cả hai cho biết mới chính thức yêu nhau hơn một năm nay.