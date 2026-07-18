Thói quen giúp Quỳnh Nga giữ dáng nuột nà ở tuổi 37

Cận kề tuổi 40, diễn viên Quỳnh Nga thường được khen trẻ đẹp cùng vóc dáng thon thả, gương mặt không thay đổi nhiều sau bao năm hoạt động nghệ thuật. Sắc vóc nuột nà, vòng eo trong khoảng 56 cm của nữ diễn viên phần lớn đến từ thói quen vận động, chăm thể dục, thể thao từ nhiều năm qua. Cô thường giữ cân nặng dao động trong khoảng 45 kg và chuộng giữ dáng "mình hạc xương mai" để mặc đồ đẹp hơn.

Không có chiều cao nổi bật nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối cùng số đo ba vòng 87-56-93 cm giúp Quỳnh Nga dễ dàng chinh phục các kiểu trang phục.

Sau khi kết thúc cuộc thi 'Bước nhảy hoàn vũ', Quỳnh Nga nỗ lực giữ dáng và eo thon bằng đủ các môn từ sexy dance, yoga, pilates cho đến pickleball, gym.

Gym giúp cô tăng sức mạnh cơ bắp, giữ đường cong và thúc đẩy quá trình đốt mỡ; yoga bay cải thiện độ dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và giúp cơ thể săn gọn hơn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thường xuyên tập nhảy để tăng sức bền tim mạch, giải phóng năng lượng, đồng thời chơi pickleball nhằm duy trì sự linh hoạt và đốt cháy calo một cách tự nhiên.

Pickleball giúp đốt cháy calo, tăng sức bền, trong khi yoga bay giúp Quỳnh Nga cải thiện độ dẻo dai, săn chắc cơ bắp, góp phần duy trì vóc dáng thon gọn và cân đối.

Việc luân phiên các bộ môn không chỉ giúp Quỳnh Nga tránh nhàm chán khi tập luyện mà còn tác động toàn diện đến cơ thể, góp phần giữ gìn vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Bên cạnh việc duy trì tập luyện đều đặn, Quỳnh Nga còn kiểm soát chế độ ăn theo hướng lành mạnh để giữ vóc dáng. Cô hạn chế tinh bột, cắt giảm các món nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán và ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến nhằm tránh tích tụ mỡ thừa.

Quỳnh Nga từng cho biết từ khi tập nhảy đều đặn, vòng hai của cô thêm săn chắc, hiện rõ các múi cơ.

Quỳnh Nga sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn "cá sấu chúa" Vũ Vũ trong phim truyền hình Lập trình cho trái tim(2009), sau đó ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Về nhà đi con, Sinh tử... Năm 2024, người đẹp trở thành quán quân Bước nhảy hoàn vũ. Cùng năm, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cô mới công khai hẹn hò diễn viên Việt Anh sau nhiều năm bị đồn yêu nhau.