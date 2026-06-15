Lâm Thanh Hà rạng rỡ tuổi 71 nhờ quy tắc ăn '3 không, 2 ít'

Ở tuổi 71, cựu diễn viên Đài Loan Lâm Thanh Hà mới đây xuất hiện trên truyền hình với lớp trang điểm nhẹ, gương mặt tự nhiên và thần thái tươi tắn, khiến công chúng chú ý. Đằng sau vẻ ngoài trẻ trung ấy không chỉ là chế độ ăn uống khoa học mà còn cả thói quen vận động đều đặn và phương pháp dưỡng sinh lâu năm.

Dưới đây là 4 bí quyết giúp "đệ nhất mỹ nhân" một thời duy trì sức khỏe và vẻ ngoài rạng rỡ.

Quy tắc ăn uống '3 không, 2 ít'

Theo Lâm Thanh Hà, phụ nữ trung niên và cao tuổi cần quản lý vóc dáng một cách khoa học, tránh nhịn ăn cực đoan. Bà lựa chọn nguyên tắc ăn uống đơn giản, dễ thực hiện. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên cho biết chế độ ăn hằng ngày dựa trên nguyên tắc "3 không, 2 ít", gồm: Không ăn đồ ngọt; không ăn vặt; không ăn khuya; ăn ít dầu mỡ; ăn ít muối.

Bên cạnh đó, bà hạn chế các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng và đường trắng. Đồng thời duy trì thói quen uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ổn định đường huyết, duy trì trao đổi chất và đảm bảo cân bằng dinh dưỡng là những yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa sau tuổi 60.

Uống đủ nước mỗi ngày

Uống đủ nước là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng, quá trình trao đổi chất chậm lại, cơ thể dễ bị phù nề và nhiều người có xu hướng uống ít nước hơn.

Theo khuyến nghị của cơ quan y tế Đài Loan, người trưởng thành nên uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, tương đương 6-8 cốc nước.

Đối với phụ nữ lớn tuổi, bổ sung đủ nước giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình bài tiết và duy trì nhịp trao đổi chất ổn định. Về lâu dài, cơ thể sẽ giảm cảm giác sưng phù và trông trẻ trung hơn.

Vẻ đẹp rạng rỡ ở tuổi 71 của cựu diễn viên Lâm Thanh Hà. Ảnh: Instagram Brigite Lin

Uống canh gà dưỡng sinh và trà nhân sâm

Lâm Thanh Hà cho biết bà ưu tiên phương pháp chăm sóc sức khỏe từ bên trong. Một trong những thói quen yêu thích của bà là uống nước hầm từ xương và da gà, đồng thời mang theo trà nhân sâm nóng khi ra ngoài.

Theo quan niệm dưỡng sinh Đông y, các thực phẩm như nhân sâm và canh gà có tác dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ lưu thông khí huyết và cải thiện sắc mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nhân sâm hay các món ăn bồi bổ không phù hợp với tất cả mọi người. Trước khi áp dụng các bài thuốc hoặc thực đơn dưỡng sinh, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia để lựa chọn phù hợp với thể trạng.

Tập thể dục ít nhất một giờ mỗi ngày

Lâm Thanh Hà cho biết gần như dành ít nhất một giờ mỗi ngày cho việc tập luyện. Các môn thể thao yêu thích của bà gồm bóng bàn, cầu lông, leo núi và Pilates.

Việc luân phiên nhiều hình thức vận động giúp rèn luyện toàn diện cả sức mạnh cơ bắp lẫn sức bền tim phổi. Trong đó, bóng bàn và cầu lông giúp tăng khả năng phản xạ, cải thiện sức bền tim mạch; leo núi là hình thức vận động aerobic cường độ thấp; còn Pilates hỗ trợ tăng cường sự ổn định của cơ lõi, cải thiện độ dẻo dai và duy trì vóc dáng, đặc biệt phù hợp với phụ nữ trung niên và cao tuổi.

Theo nữ diễn viên, nuôi dưỡng niềm yêu thích vận động và biến việc tập luyện thành một phần của cuộc sống hằng ngày chính là bí quyết giúp bà duy trì sức khỏe và sự trẻ trung ở tuổi ngoài 70.

Cựu diễn viên thu hút bởi vẻ rạng rỡ, tươi tắn dù đã ở tuổi ngoài thất tuần. Ảnh: Instagram Brigitte Lin

Diễn viên Lâm Thanh Hà là nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan, phát triển sự nghiệp ở Hong Kong và được khán giả mến mộ qua các tác phẩm cổ trang thập niên 1990 như Tiếu ngạo giang hồ, Trùng khánh sâm lâm, Đông tà tây độc, Bạch phát ma nữ, Tân Long Môn Khách sạn... Năm 1994, bà lên xe hoa với ông Hình Lý Nguyên, một doanh nhân giàu có từng qua một đời vợ, có một con gái. Năm 1996, con gái đầu lòng của hai người, Hình Ái Lâm, chào đời. Sau đó, năm 2001, con thứ hai Hình Ngôn Ái được sinh ra. Vài năm trước, giới giải trí rộ tin đồn chồng bà có nhân tình, con rơi và đã âm thầm ly dị bà. Diễn viên không xác nhận thông tin này.